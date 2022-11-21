Завершил работу последний избирательный участок за рубежом

Завершил свою работу последний избирательный участок за рубежом на внеочередных выборах президента Казахстана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Казахстана.

Фото: пресс-служба МИД РК

Завершил свою работу последний избирательный участок за рубежом в Сан-Франциско (США). Явка избирателей составила 100%.

Напомним, в 15 регионах Казахстана голование завершилось в 20:00 часов по времени Астаны 20 ноября 2022 года.

Часом позже из-за другого временного пояса прекратили работу избирательные участки еще в 5 областях – Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской.

Всего в день выборов на территории Казахстана функционировало более 10 тысяч избирательных участков.

По данным Центральной избирательной комиссии Казахстана, по стране бюллетени получили более 8,3 млн избирателей, или 69,43% от числа включенных в списки для голосования.