Президентские выборы завершились на территории Казахстана

В день выборов на территории страны функционировало более 10 тысяч избирательных участков.

Фото: Kazpravda.kz

На территории Казахстана завершились внеочередные президентские выборы, передает корреспондент Kazpravda.kz.

В 15-ти регионах завершилось голование в 20:00 часов по времени Астаны.

Часом позже из-за другого временного пояса прекратили работу избирательные участки еще в пяти областях - Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской.

Всего в день выборов на территории Казахстана функционировало более 10 тысяч избирательных участков.

Напомним, 86 избирательных участков в Казахстане и 68 участков в 53 зарубежных странах открылись для голосования в 06.00 утра. На 8 150 участках началось голосование в 07:00.

На 1 883 избирательных участках в пяти регионах – Актюбинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Мангистауской областях голосование началось в 08:00 по времени Астаны.