Завод построен с нуля

Экономика
12
Елена Ульянкина
собственный корреспондент по Карагандинской области

В Сарани совместно с российскими инвесторами освоен выпуск автопокрышек для автомобилей отечественной сборки

фото пресс-службы Tengri Tyres

У Карагандинской области нет общих границ с Россией, однако именно российские бизнесмены выступают в качестве ее основных торгово-экономических партнеров. Главный угольный регион республики, помимо каменного топлива, экспортирует в РФ почти треть своей сырьевой и товарной продукции, включая металлопрокат, медь, ферросплавы, руду, муку и даже... маргарин.

При этом индустриальный центр Казахстана становится все более привлекательным для российских инвесторов. Одни приезжают сюда в поисках деловых партнеров, другие успешно претворяют в жизнь собственные бизнес-проекты. В регионе действуют такие крупные промышленные предприятия с участием российского капитала, как горно-обогатительный комбинат «Nova Цинк» и шинный завод Tengri Tyres. О последнем расскажем подробнее.

Завод Tengri Tyres – единственное в стране производство по выпуску автомобильных шин, нацеленное на импортозамещение. Оно развернулось на площадке площадью 10 га в индустриальной зоне Saran на месте бывшего завода резинотехнических изделий. Эта локация приглянулась инвесторам – российской нефтяной компании «Татнефть» (Республика Татарстан) и казахстанскому производителю автомобилей Allur. Совместно и фактичес­ки с нуля ими был построен шинный завод проект­ной стоимостью более 228 млрд тенге, из которых 140 млрд – прямые российские инвестиции.

Как рассказал в одном из интервью гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, выбирая страну для реализации проекта, он оценивал ее по множеству параметров. Казахстан в этом плане подошел идеально. К тому же во время переговоров бизнесмена приятно удивила позиция казахстанской стороны. Власти республики, по его словам, были «открыты и заинтересованы в развитии новых проектов, в создании рабочих мест и улучшении качества жизни людей».

Шинный завод в Сарани построили раньше срока, уложившись в три года и три месяца. В цеха завезли оборудование из стран Европы, Китая, Японии, обеспечивающее высокий уровень автоматизации при выпуске шин и снижающее влияние человеческого фактора. Год назад – в июне 2024 года – началось серийное производство: с конвейера сошла первая партия шин для легковых автомобилей под брендом Attar, что в переводе с казахского означает «Кони».

Ту «резину» отгрузили в Костанай на авто­завод группы компаний Allur. С тех пор саранские шинники расширяют линейку продукции. Сейчас завод выпускает зимние и летние модели шин для легковушек, внедорожников, минибусов и грузовиков. Их поставляют в дилерские центры Казахстана, а также отправляют на экспорт в Россию. В планах предприятия – выход на рынки стран Средней Азии.

В сентябре 2024 года собственники завода перерегистрировали свой бизнес, сменив логотип и название – с KamaTyresKZ на Tengri Tyres. После чего покрышки made in Saran стали использоваться для первичной комп­лектации автомобилей, которые собирают в Казахстане. Они прошли проверку на соответствие международным стандартам. А что касается завода, то он получил сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001.

Производственный процесс на саранском предприятии почти полностью автоматизирован. Он включает в себя несколько этапов: изготовление резиновой смеси, компонентов шин, сборку, вулканизацию, а также контроль качества готовой продукции. Что касается каучука, то пока его завозят из России. В будущем же планируется построить в Казахстане завод, ориентированный на получение собственного сырья. Это намерение закреплено документально: между нацкомпанией «КазМунайГаз» и «Татнефтью» заключено соглашение о базовых условиях партнерства по проекту производства бутадиеновых каучуков.

Важным этапом выпуска шин является контроль качества. Он на предприятии двухступенчатый. Сначала сошедшие с конвейера покрышки осматривает инспектор визуального контроля. Если дефектов нет, то изделие отправляется на автоматическую диагностику. Здесь происходят взвешивание, проверка геометрии и имитация движения колеса по дороге при максимальных нагрузках. Весь процесс занимает не более минуты.

Покрышки для грузовиков проверяют тщательнее. Их дополнительно «просвечивают» с помощью специального рентген-аппарата. Те шины, что не выдержали испытаний, кромсают и отправляют на утилизацию. В результате некачественный товар на выходе отбраковывается и не поступает к потребителям.

Ежегодная производственная мощность саранского завода составляет 3 млн шин для легковых автомобилей и 500 тыс. для грузовиков. Пока предприятие только набирает обороты. Ожидается, что в полную силу оно заработает к 2027 году.

В планах завода – наладить выпуск шин для автобусов. Ведь потенциальный заказчик находится в прямом смысле под боком. На территории промышленной зоны Saran действует завод компании QazTehna. Здесь собирают свыше 1 000 автобусов в год. При этом пока большинство резиновых комплектующих завозят из Китая.

Пожалуй, самое важное на любом производстве – люди. Без них не будет работать ни один самый умный станок. На шинном заводе сейчас трудятся более 800 человек, среди которых прессовщики-вулканизаторщики, закройщики и обрезчики резиновых изделий, сборщики покрышек, электромеханики, токари и фрезеровщики. Почти все они – жители Сарани, Караганды и близлежащих моногородов. Коллектив расширится до 1 100 человек, когда предприятие заработает на полную мощность.

Вместе с казахстанцами работают и специалисты из России. Они делятся опытом с молодыми коллегами и помогают им адаптироваться на новом для них производстве.

Работодатель создает комфортные условия для своих работников. Им предоставляются служебный автобус, льготное питание и материальная помощь в сложной жизненной ситуации. В планах – обеспечивать специалистов еще и служебным жильем.

Надо сказать, завод самостоятельно готовит для себя рабочие кадры. С этой целью предприятие сотрудничает с местными учебными заведениями. В Саранском высшем гуманитарно-техническом колледже и Карагандинском техническом университете действуют программы, в рамках которых студенты осваивают профессии, необходимые шинному производству.

Недавно стало известно, что скоро на территории индустриальной зоны Saran вырастет еще два производства с участием российского капитала. Одно – по выпуску стальных прямошовных труб, второе – минеральной ваты. Ожидается, что инвестиции составят более 20 млрд и 50 млрд тенге соответственно.

Эти и другие проекты вносят вклад в развитие экономики Карагандинского региона и укрепляют казахстанско-российскую промышленную кооперацию.

#производство #завод #Сарань #автопокрышки

Популярное

Все
Найден затерянный город XII века?
Такой разный и чудесный мир
Здесь будут растить казахстанских Пеле
Раимбек Баталов: «Алтын сапа» – не просто награда, а итог внутренней трансформации бизнеса
Бойцы невидимого фронта
Новая трикотажная фабрика работает на полную мощность
В Костанайской области строится завод по производству автокомпонентов
Назначен новый министр обороны Казахстана
Антикор отреагировал на жалобы водителей фур в Актюбинской области
Аграрии Туркестанской области собирают первый урожай арбузов
Жителя области Жетісу пожизненно лишили водительских прав
«Умный» дым: Петропавловская ТЭЦ-2 запускает трубу с системой мониторинга
Служебные квартиры и новую технику получили актюбинские спасатели
Десятое дыхание
Новый виток развития железнодорожного сектора
Новые технологии кардинально меняют подходы
Казахстанские артисты стали номинантами премии Benois de la Danse 2025
На перекрестках братских встреч
Дофаминовое счастье: как не угодить в ловушку зависимости
Токаев пригласил президента Болгарии в Астану
Neo Nomad Visa: как привлекают «цифровых кочевников» в Казахстан
Алматинские врачи столкнулись с редчайшей патологией в мире
Раскопки археологического комплекса «Рахат» привлекли внимание гостей из Китая
Куклы могут тоже говорить...
День работников животноводства празднуют в Казахстане
В Семее суд вынес решение о сносе 12 новых жилых комплексов
В Казахстане резко изменится погода
Железные дороги – национальное достояние и стратегический актив страны
Трассу Жезказган – Петропавловск начали капитально ремонтировать в СКО
Будущее – за цифровыми активами
Блогеров арестовали в Астане за неудачную шутку в лифте
Семья – духовный код нации
Атырауский завод выпустил 100-й грузовой вагон
Три междугородних автобуса арестовали на трассе в Акмолинской области
Жару сменят дожди в Казахстане
Аэропорт Уральска увеличивает количество рейсов
Впервые в Атырауской области для борьбы с саранчой задействуют беспилотники
Начались масштабные работы по благоустройству Талдыкоргана
Директор и бухгалтер школы в Шымкенте осуждены на 8 лет каждый
Около 60 тысяч га рисовых полей Кызылординской области выравнили лазерным планировщиком
Гвардеец из Астаны стал героем соцсетей после трогательного поступка на параде
Тайны городского парка
Объявлен обладатель «Золотой бутсы» сезона 2024-2025
У адвоката – особый статус в системе правосудия
Миллионы литров воды ежедневно утекают из-за нарушений в Жамбылской области

Читайте также

В Актау запустили крупнейший в акватории Каспия контейнерны…
ИЭИ стал победителем премии FocusEconomics Analyst Forecast…
В Шу открылось современное депо на 100 новых рабочих мест
В Костанайской области строится завод по производству авток…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]