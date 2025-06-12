фото пресс-службы Tengri Tyres

У Карагандинской области нет общих границ с Россией, однако именно российские бизнесмены выступают в качестве ее основных торгово-экономических партнеров. Главный угольный регион республики, помимо каменного топлива, экспортирует в РФ почти треть своей сырьевой и товарной продукции, включая металлопрокат, медь, ферросплавы, руду, муку и даже... маргарин.

При этом индустриальный центр Казахстана становится все более привлекательным для российских инвесторов. Одни приезжают сюда в поисках деловых партнеров, другие успешно претворяют в жизнь собственные бизнес-проекты. В регионе действуют такие крупные промышленные предприятия с участием российского капитала, как горно-обогатительный комбинат «Nova Цинк» и шинный завод Tengri Tyres. О последнем расскажем подробнее.

Завод Tengri Tyres – единственное в стране производство по выпуску автомобильных шин, нацеленное на импортозамещение. Оно развернулось на площадке площадью 10 га в индустриальной зоне Saran на месте бывшего завода резинотехнических изделий. Эта локация приглянулась инвесторам – российской нефтяной компании «Татнефть» (Республика Татарстан) и казахстанскому производителю автомобилей Allur. Совместно и фактичес­ки с нуля ими был построен шинный завод проект­ной стоимостью более 228 млрд тенге, из которых 140 млрд – прямые российские инвестиции.

Как рассказал в одном из интервью гендиректор ПАО «Татнефть» Наиль Маганов, выбирая страну для реализации проекта, он оценивал ее по множеству параметров. Казахстан в этом плане подошел идеально. К тому же во время переговоров бизнесмена приятно удивила позиция казахстанской стороны. Власти республики, по его словам, были «открыты и заинтересованы в развитии новых проектов, в создании рабочих мест и улучшении качества жизни людей».

Шинный завод в Сарани построили раньше срока, уложившись в три года и три месяца. В цеха завезли оборудование из стран Европы, Китая, Японии, обеспечивающее высокий уровень автоматизации при выпуске шин и снижающее влияние человеческого фактора. Год назад – в июне 2024 года – началось серийное производство: с конвейера сошла первая партия шин для легковых автомобилей под брендом Attar, что в переводе с казахского означает «Кони».

Ту «резину» отгрузили в Костанай на авто­завод группы компаний Allur. С тех пор саранские шинники расширяют линейку продукции. Сейчас завод выпускает зимние и летние модели шин для легковушек, внедорожников, минибусов и грузовиков. Их поставляют в дилерские центры Казахстана, а также отправляют на экспорт в Россию. В планах предприятия – выход на рынки стран Средней Азии.

В сентябре 2024 года собственники завода перерегистрировали свой бизнес, сменив логотип и название – с KamaTyresKZ на Tengri Tyres. После чего покрышки made in Saran стали использоваться для первичной комп­лектации автомобилей, которые собирают в Казахстане. Они прошли проверку на соответствие международным стандартам. А что касается завода, то он получил сертификат соответствия системы менеджмента качества ISO 9001.

Производственный процесс на саранском предприятии почти полностью автоматизирован. Он включает в себя несколько этапов: изготовление резиновой смеси, компонентов шин, сборку, вулканизацию, а также контроль качества готовой продукции. Что касается каучука, то пока его завозят из России. В будущем же планируется построить в Казахстане завод, ориентированный на получение собственного сырья. Это намерение закреплено документально: между нацкомпанией «КазМунайГаз» и «Татнефтью» заключено соглашение о базовых условиях партнерства по проекту производства бутадиеновых каучуков.

Важным этапом выпуска шин является контроль качества. Он на предприятии двухступенчатый. Сначала сошедшие с конвейера покрышки осматривает инспектор визуального контроля. Если дефектов нет, то изделие отправляется на автоматическую диагностику. Здесь происходят взвешивание, проверка геометрии и имитация движения колеса по дороге при максимальных нагрузках. Весь процесс занимает не более минуты.

Покрышки для грузовиков проверяют тщательнее. Их дополнительно «просвечивают» с помощью специального рентген-аппарата. Те шины, что не выдержали испытаний, кромсают и отправляют на утилизацию. В результате некачественный товар на выходе отбраковывается и не поступает к потребителям.

Ежегодная производственная мощность саранского завода составляет 3 млн шин для легковых автомобилей и 500 тыс. для грузовиков. Пока предприятие только набирает обороты. Ожидается, что в полную силу оно заработает к 2027 году.

В планах завода – наладить выпуск шин для автобусов. Ведь потенциальный заказчик находится в прямом смысле под боком. На территории промышленной зоны Saran действует завод компании QazTehna. Здесь собирают свыше 1 000 автобусов в год. При этом пока большинство резиновых комплектующих завозят из Китая.

Пожалуй, самое важное на любом производстве – люди. Без них не будет работать ни один самый умный станок. На шинном заводе сейчас трудятся более 800 человек, среди которых прессовщики-вулканизаторщики, закройщики и обрезчики резиновых изделий, сборщики покрышек, электромеханики, токари и фрезеровщики. Почти все они – жители Сарани, Караганды и близлежащих моногородов. Коллектив расширится до 1 100 человек, когда предприятие заработает на полную мощность.

Вместе с казахстанцами работают и специалисты из России. Они делятся опытом с молодыми коллегами и помогают им адаптироваться на новом для них производстве.

Работодатель создает комфортные условия для своих работников. Им предоставляются служебный автобус, льготное питание и материальная помощь в сложной жизненной ситуации. В планах – обеспечивать специалистов еще и служебным жильем.

Надо сказать, завод самостоятельно готовит для себя рабочие кадры. С этой целью предприятие сотрудничает с местными учебными заведениями. В Саранском высшем гуманитарно-техническом колледже и Карагандинском техническом университете действуют программы, в рамках которых студенты осваивают профессии, необходимые шинному производству.

Недавно стало известно, что скоро на территории индустриальной зоны Saran вырастет еще два производства с участием российского капитала. Одно – по выпуску стальных прямошовных труб, второе – минеральной ваты. Ожидается, что инвестиции составят более 20 млрд и 50 млрд тенге соответственно.

Эти и другие проекты вносят вклад в развитие экономики Карагандинского региона и укрепляют казахстанско-российскую промышленную кооперацию.