Зайцы штрафов не боятся

Общество
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Елена Ульянкина

Почему в общественном транспорте Караганды стало много безбилетников?

рисунок Николая Веревочкина

Уже больше года в общественном транс­порте Караганды и городов-спутников действует электронная система оплаты проезда. При этом перевозчики убрали из автобусов кондукторов, посчитав их лишним звеном между собой и пассажирами. Понадеялись на сознательность населения.

Решили, что каждый пассажир будет добросовестно прикладывать свою транспортную карту к валидатору, сканировать QR-код или отправлять SMS для оплаты проезда. Но не тут-то было. Зайцев в городских и пригородных автобусах становится все больше.

Пассажиры по-разному увиливают от оплаты проезда. Одни просто проходят мимо валидатора, притворяясь, что не замечают его. Другие прикладывают к терминалу транспортную карту и делают вид, будто транзакция прошла, хотя звуковой и световой сигналы сообщают об обратном. Третьи, те, кто предпочитает карте QR-код, не сканируют его и не нажимают кнопку «оплатить» на своем смартфоне до тех пор, пока в салоне не появится контролер.

– В наших автобусах очень много зайцев. В этом году их стало еще больше, чем в прошлом, – констатирует старший контролер автопарка № 3 Гульнара Жанбиршина. – А знаете почему? Потому что они остаются безнаказанными. Мы, контролеры, не имеем права штрафовать безбилетников. Это дело сотрудников местной полицейской службы. Мы их вызываем, когда ловим зайцев, но они едут очень долго. За это время безбилетники успевают от нас убежать. А иногда такие пассажиры даже распускают руки!

Часто случается так, что за время ожидания наряда полиции заяц одумывается и все-таки оплачивает проезд. В этом случае стражи порядка никаких мер принять не могут. Факт оплаты налицо.

– В таких ситуациях сотрудник полиции нам говорит: «Но пассажир же оплатил проезд!» Да, но это произошло только после проверки, – продолжает Гульнара Жанбиршина. – Если бы нашего контро­лера не оказалось в автобусе, то пассажир бы проехал бесплатно.

Тенденцию к размножению зайцев в общественном транспорте отмечают и контролеры ТОО «Транспортный холдинг города Алматы» по Карагандинской области. Их можно узнать по ярко-желтым жилетам с логотипом ONAY! С безбилетниками они встречаются часто.

Одни нарушители, приметив контро­лера, без посторонней помощи сканируют QR-код в салоне автобуса или отправляют SMS на короткий номер. Другие не платят, ссылаясь на забывчивость или отсутствие денег на карте. С такими люди в желтых жилетах ведут разъяс­нительные беседы, которые приносят результат. А вот третья категория зайцев самая сложная.

– Редко, но встречаются пассажиры, которые категорически отказываются оплачивать поездку, – рассказывают в ТОО. – Нашим контролерам не всегда удается удержать их до приезда полиции. Задерживать человека мы не имеем права. Однако наряд полиции не приезжает быстро.

Самый эффективный способ борьбы с безбилетниками, по мнению карагандинских контролеров, – с помощью рейдов и штрафов. Одну такую показательную акцию сотрудники местной полицейской службы УП города Караганды и контролеры автопарка № 3 устроили в конце февраля. Они заходили во все подъезжающие автобусы и проверяли транспортные карты, бумажные и электронные билеты.

За четыре часа, в течение которых длился рейд, полицейские составили административные протоколы на 24 зайцев. Всех их оштрафовали за уклонение от оплаты проезда (статья 622 КоАП РК) на 2 МРП, что составляет 7 384 тенге.

– Знаете, в Астане есть такие аппараты, которые блокируют все валидаторы и альтернативные способы оплаты проезда, – говорит старший контролер Гульнара Жанбиршина. – То есть когда контролер входит в автобус, уже никто из пассажиров не имеет возможности «пробить» карту или отсканировать QR-код. В Караганде, к сожалению, таких устройств нет. А они нам нужны. Тогда бы зайцы не могли произвести оплату после проверки контролера, а у полицейских была бы причина их оштрафовать.

Надо признать, что количест­во зайцев растет не только в общест­венном транспорте Караганды. Эта проблема актуальна для всех городов Казахстана, где действует система электронного обилечивания. Судя по публикациям информационных web-порталов, в Астане каждый десятый, а в Алма­ты каждый пятый пассажир «забывает» заплатить за проезд. В прошлом году только в столичных автобусах выявили более 161 тыс. безбилетников.

Такая тенденция ничего хорошего добропорядочным пассажирам не сулит. Ведь чем больше зайцев, тем ниже доходы автопарков. А это ведет к оттоку водителей, экономии на ГСМ, недоремонтам и, как следствие, к уменьшению качест­ва автобусов на линии. Нам это надо?

#Караганда #пассажиры #автобусы #проезд #оплата #автопарк

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