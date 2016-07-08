​...Здесь будет город-сад

В церемонии приняли учас­тие партийные и административные руководители Народного правительства города Хоргоса, акимата Алматинской области, Панфиловского района, представители АО «НК «ҚТЖ», АО «МЦПС «Хоргос», а также представители инвестиционных компаний. Как сказал в своем выступлении генеральный директор ООО «Шанхайская инвестиционная компания» Идин Гэ Цзянпин: «Мы ждали этого события 10 лет, и наконец-то сегодня эта мечта осуществилась». Первые два здания архитектурного комплекса площади «Самрук» ласточкиным хвостом обозначили наступление новой весны на просторах казахстанской части МЦПС «Хоргос». Торговые центры радушно встретили первых посетителей, высокие гости в своих речах рассказали о прио­ритетах развития приграничной торговли, артисты дали концерт, а троекратный залп из восьми артиллерийских установок салютом поздравил гостей с наступлением нового периода в жизни МЦПС.

Говорить о том, что совместный проект, расположенный на сопредельной территории Республики Казахстан и Китайской Народной Республики, неоднократно переживал трудные времена, здесь не любят. Хотя и не скрывают досады от того, что идея, заложенная в ходе официального визита Нурсултана Назарбаева в КНР 22–25 декабря 2002 года, до сих пор не реализована во всей красе переливающихся диодной подсветкой макетов.

Сразу же стоит сказать, что и китайская сторона поумерила аппетиты. И хотя в «поднебесной» части «Хоргоса» выросло больше объектов, из них в эксплуатацию на сегодня введена только двадцатая часть. Все остальные объекты, представляющие для посетителей внушительного вида панораму, находятся на стадии строительства, которое на многих площадках приостановлено.

– Сейчас мы находимся в стадии ребрендинга, – рассказывает президент АО «МЦПС «Хоргос» Василий Ни. – В конце 2015 года был разработан новый генплан, благодаря которому мы имеем немного отличную территорию от того проекта, который был ранее. Сегодня мы сдаем 2 первых объекта на казахстанской территории – это порядка 10 тысяч квад­ратных метров. Понятно, что это еще не тот шаг, который мы видим со стороны наших китайских партнеров. Но это первый шаг. К концу 2016 года мы планируем сдать еще 4 объекта и довести введенные в эксплуатацию площади до 100 тысяч квадратных метров. При этом ту задачу, которую перед нами ставил Президент, чтобы проект заработал к 2018 году, мы не меняем. И планируем, что в 2018 году все основные инфраструктурные объекты, а их по новому генплану 56, уже будут функционировать. Так что приезжайте к нам семьями, занимайтесь бизнесом. Женщины – посещайте торговые центры, дети – развлекательные комплексы. А мы вам покажем, что МЦПС – это уникальный формат с возможностью предоставления дополнительных решений.

Руководство МЦПС рассчитывает, что, когда проект начнет работать в полную силу, это даст порядка 10 тыс. рабочих мест. Что касается оборота, то, по расчетам специалистов, в 2020 году он должен будет повыситься до отметки 1,8 трлн тенге. Однако до этого еще предстоит освоить 586 млрд тенге, из которых 46 млрд – это средства государства на создание инфраструктуры.

Основную ставку в казахстанской части международного центра, как и раньше, делают на формат­ делового сотрудничества. Однако при этом акценты сдвигаются в сторону не только бизнес-туризма, но и развлекательной составляющей. Также руководство ведет работу в плане изменения имиджа «Хоргоса». Здесь не хотят, чтобы посетители воспринимали его лишь в качестве большой барахолки. И с этой целью в настоящее время ведутся переговоры с несколькими компания­ми, которые будут готовить соответствующие предложения. С одним из таких потенциальных инвесторов нам удалось побеседовать.

– Мы выставляем на конкурс проект этнодеревни, где будут казачья застава, пчельник, грузинский двор, белорусский, немецкий, казахский, русский, украинский, – делится с нами своими идеями член Совета Ассамблеи народа Казахстана Юрий Захаров. – При этом все строения будут представлены в этническом стиле. Эта работа, я надеюсь, будет осуществлена при участии АНК. За счет частных инвестиций мы планируем освоить площадь в 3 гектара. Наши партнеры из представленных стран смогут реализовывать здесь не только свои товары, но и осуществлять продвижение своей культурной программы. При этом продукцию мы готовы привозить самую разнообразную – как казахстанского производства, так и с исторической родины народов, проживающих в нашей стране. Уже сейчас мы поставляем сюда мед, и он пользуется громадным спросом. А в Китае цена на наш продукт раза в два выше.

Сегодня из 56 объектов, которые должны быть построены к 2018 году, по 30 уже заключены инвестиционные договоры. Что касается оставшихся 26, то по ним либо уже заключены меморандумы, либо обсуждаются вопросы вхождения в проект. До конца текущего года все 56 объектов в той или иной степени будут иметь свое продвижение либо в стадии ПСД, либо уже в стадии строительства. В МЦПС преследуют стратегию, что на казахстанской территории и товары должны продаваться в первую очередь отечественного производства. Поэтому при принятии решений на конкурсной основе упор делается на понимание инвестора, куда он вкладывает деньги и какой бизнес он собирается строить. Уже сейчас ведутся работы по возведению торговых домов, гостиничных комплексов, развлекательных центров, строительные площадки которых нам удалось посетить.

– На нашей территории мы осваи­ваем где-то 500 тысяч квад­ратных метров строительных площадей, – поясняет директор СП «КазСтройИнвест» Али Тутадзе, показывая свои объекты. – Мы дали обязательство МЦПС, что до конца 2016 года введем в эксплуа­тацию 100 тысяч квадратных метров. Три объекта будут уже готовы на 100%. Это бизнес-центр, гостиница, торговый ряд и четвертый – на 50% – торговый центр. Но учитывая, что названный последним объект с переходом, построенную часть уже можно будет эксплуатировать. Параллельно на всей территории, которую осваивает наша компания, идет строительство дорог и прокладка коммуникаций.

Посещая объекты, мы обратили внимание, что на площадках работают как казахстанские специа­листы, так и строители из Китая. При этом соотношение сотрудников с той и с другой стороны сбалансировано и соответствует квоте на привлечение иностранной рабочей силы, установленной в МЦПС, – до 50%. Это обусловлено тем, что соинвесторами проектов чаще всего выступают иностранные граждане и компании.

Практически все строители работают вахтовым методом и проживают тут же. Для них оборудован жилой городок, где есть своя столовая, прачечная. Не забывают рабочие и о досуге – молодые прорабы, не дожидаясь, пока здесь будут построены современные фитнес-центры, соорудили спортивную площадку, где вечерами многие занимаются спортом.

Строители отмечают, что не тратили время на подготовку инфраструктуры. С первого дня им были предоставлены точки для подключения к электричеству и воде, обеспечена связь. Утилизацией мусора и отходов также занимается МЦПС. Кроме того, решена проблема поставки строительных материалов со стороны Казахстана: если для пассажиропотока граница открыта с 9.00 до 18.00, то все необходимые для работ грузы пограничники пропускают круглосуточно. Бесперебойность поставок позволяет увеличить долю применения оте­чественных материалов в строительстве. Китайские тоже используются, но в случае, если в Казахстане подобного рода продукция еще не производится. Чаще всего это касается отделочных материалов.

Открытие новых объектов на казахстанской стороне Международного центра приграничного сотрудничества и активизация строительства по всей его территории дают право предположить, что в ближайшее время «Хоргос» все же сможет оправдать те задачи, которые возлагались на него изначально. И слова вице-президента национальной компании «Қазақстан темір жолы» Каната Алпысбаева, сказанные на площади «Самрук», зазвучат своего рода пророчеством: «В ближайшие годы Панфиловский район станет подобием Суэцкого канала в торговых потоках между Европой и Азией».