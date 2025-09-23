Точка роста на карте республики

В нынешнем Послании Главы государства особый акцент сделан на важности запуска нового инвес­тиционного цикла. Как отметил Президент, во многих динамично развивающихся странах полюсами притяжения инвес­тиций и технологий стали так называемые города опережаю­щего развития.

Таким центром деловой активности и инноваций призван стать город Алатау, появившийся на карте Казахстана в начале прошлого года в соответствии с Указом Главы государства. Площадь строя­щегося мегаполиса – 88 тыс. га.

На севере он граничит с Конаевым, на юге – с Алматы. В его состав вошли 12 сел, расположенных вдоль капшагайской автотрассы. Это Арна, Заречный, Ынтымак, Коянкус, Жетыген, Енбек, Жанаарна, Куйган, Жанадаур, Жанаталап, Даулет и Кайрат. Теперь они – одноименные городские микрорайоны. В черте нового города находятся также 40 дачных массивов.

В ходе недавнего визита Главы государства в Китай были заключены многомиллиардные соглашения с компаниями мирового уровня. Одна из них, к примеру, участвовала в строительстве глобального технополиса Шэньчжэнь и будет непосредственно задействована в осуществлении проекта Alatau City.

Совсем скоро Алатау получит специальный статус с прямым подчинением Правительству. Кроме того, будет принят отдельный закон, регламентирующий режим управления городом, его финансовую модель и другие важные аспекты.

Как подчеркнул Президент, особый правовой статус – не привилегия, а необходимая мера или инструмент, без которого все задуманное рискует остаться на бумаге. Alatau City должен стать первым полностью цифровым городом – от применения технологий Smart City до возможности оплаты товаров и услуг криптовалютами. Алатау будет олицетворять собой образ будущего Казахстана, сочетая технологический прогресс с максимально комфортной средой для жизни.

В общем, с подачи Главы государства дан старт масштабным преобразованиям, которые в ближайшей перспективе затронут территорию Алматинской агломерации.

Стартует «стройка века»

В Алатау уже развернулось строи­тельство ряда объектов социальной и инженерной инфраструктуры. Ведутся работы по прокладке электрических и водопроводных сетей, установлению систем уличного освещения, газификации, ремонту дорог, обустройству детских игровых площадок. В микрорайоне Енбек открылась комфортная школа, рассчитанная на 600 ученичес­ких мест.

Совсем скоро будут введены в строй два фельдшерско-акушерских пункта, а также еще одно учебное заведение, создаваемое по проекту «Келешек мектептері». Готовится проектно-сметная документация поликлиник, врачебных амбулаторий, дома культуры и спортивного комплекса.

Для удобства местных жителей подразделения горакимата открыты в двух микрорайонах – Жетыгене, расположенном ближе к Конаеву, а также в Коянкусе, граничащем с Алматы.

Наиболее интенсивно застраивается прилегающий к мегаполису городок Gate City. Здесь введены в строй многоквартирные ЖК, электроподстанция, газораспределительная станция, водозабор, канализационные сооружения. В планах – строительство ряда жилых массивов, школ, детских садов и больниц.

По данным акимата города, определены 13 площадок – точек роста, разрабатываются проекты их детальной планировки, техническая документация. В предстоящие пять лет ожидается осуществление 14 инвестиционных проектов на общую сумму 525 млрд тенге, при этом будет создано свыше 7 300 рабочих мест.

В числе приоритетных отрас­лей – пищевая промышленность, логистика, образование и туризм. Задействован ряд крупных отечест­венных и зарубежных компаний, в том числе PepsiCo, «Молочная долина», «Арказ Инвест», «Исткомтранс», G-Trans, «Маревен Фуд», «Гриффин Логопарк» и другие.

Для привлечения инвестиций создана СЭЗ «Alatau», на территории которой предусмотрены налоговые и таможенные льготы. Заключен договор с одной из консалтинговых компаний Китая по формированию правовой базы специальной экономической зоны. Проводится анализ опыта Шэньчжэньской СЭЗ с адаптацией лучших ее методик под казахстанские условия.

На данном этапе население Алатау составляет чуть больше 60 тыс. человек. Прогнозируется, что к 2050 году этот показатель вырас­тет до 2 млн. Ожидается большой приток переселенцев из Алматы и других регионов страны, для которых необходимо создать комфортабельные жилищно-бытовые условия, рабочие места.

От G4 City до Alatau

Изначально мегапроект, о котором впервые объявили еще в 2007 году, предусматривал создание четырех городов-спутников Алматы – G4 City. Но уже тогда в ходе небывалого строительного бума представители властей поняли, что застраивать дальше территорию мегаполиса, а тем более обеспечивать новостройки инженерными сетями и энергоносителями становится все более проблематично.

Автор идеи G4 City – отечественная компания Caspian Group – предложила создать в северной части Алматинской агломерации технологически интегрированную экономическую систему, состоящую из жилых и рабочих пространств. Результатом большой стройки должно было стать формирование «контрмагнита» Алматы, задача которого – разгрузить перенаселенный мегаполис, а также снизить растущую маятниковую миграцию в регионе.

Согласно статистическим данным, ежедневно на работу и учебу в Алматы из близлежащих поселков прибывают полмиллиона человек, заезжают свыше 200 тыс. автомобилей. В часы пик они заметно перегружают транспортную инфраструктуру и ухудшают экологическую ситуацию.

Инициаторы проекта получили весомую поддержку со стороны государства. Согласно официальным данным, в период с 2008 по 2015 год на строительство инженерных коммуникаций под площадку первого города Gate City было израсходовано свыше 31 млрд тенге бюджетных средств. Однако позже, в связи с грянувшим экономическим кризисом, нехваткой государст­венного финансирования, а главное – отсутствием инвесторов, проект застопорился. К сожалению, много лет он существовал лишь на бумаге, превратившись в очередной долгострой.

И только в 2022 году проектирование будущего урбанизированного района возобновилось теперь уже под новым названием – Алатау. Вместо четырех городов-спутников решено построить один, разделенный на тематические районы.

Согласно утвержденному генплану на въезде в Алматы с северной стороны расположится Gate District, который будет выполнять роль международного финансового и делового хаба. Еще один район – Growing District – призван стать крупной промышленной базой и логистическим узлом. На площадке Golden District планируется создать медицинский, научный и образовательный клас­теры. Граничащая с Конаевым зона Green District станет центром развлечений и туризма.

По задумке разработчиков генплана, основой инновационной инфраструктуры умного города станет технология 5G, призванная повысить эффективность работы городских служб, улучшить качест­во жизни горожан. Предполагается внедрить концепцию smart city в сферы энергетики (умные счетчики), жилищного строительства (удаленное управление зданием и квартирой), транспорта (умные парковки и светофоры), уличного освещения, утилизации бытовых отходов.

По оценкам экспертов-урбанистов, развитие города Алатау станет одной из значимых страниц в истории современного Казахстана. За основу взят опыт создания таких известных мегаполисов, как Дубай, Сингапур, Тяньцзинь и других.

Прогуляемся в K-Park

Представители местной общественности с большим воодушевлением восприняли задачи, поставленные Главой государства по развитию флагманского проекта Alatau City.

– Надеемся, наш город станет местом, где будут воплощаться в жизнь самые смелые идеи и мечты, – говорит председатель маслихата Алатау Роза Абилова. – Именно такое чувство появилось у меня и многих моих земляков после ознакомления с Посланием Президента. Важно, что будут созданы благоприятные условия для привлечения инвестиций, включая придание городу особого статуса. Построят заводы, жилье, откроют рабочие места. И люди потянутся сюда.

По мнению Розы Михайловны, становление Алатау как привлекательного технополиса – большое благо для соседнего Алматы, задыхающегося сегодня от автомобильных пробок, множества высотных ЖК-«человейников», число которых продолжает расти.

– Когда-то звучало много негативных высказываний по поводу переноса столицы в Астану, – напомнила моя собеседница. – А сегодня столица стала одним из лучших городов республики с современными зданиями, архитектурой. Уверена, Алатау ждет такое же будущее. Говорят же: «Көз қорқақ – қол батыр», что в переводе означает: «Глаза боятся – руки делают». У нас есть все предпосылки для создания с нуля цифрового Smart City.

Общественники возлагают большие надежды на приход крупных инвесторов. Потому как с бюджетом в 7,6 млрд тенге сильно «не разгуляешься». В каж­дом из 12 микрорайонов Алатау и 40 дачных массивах есть еще непочатый край работ по ремонту дорог, прокладке линий электропередачи и водопровода. Для сравнения: проект только одной комфортной школы на 900 мест, возводимой в Gate City, обходится в 7,8 млрд тенге.