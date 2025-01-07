Здесь рождается сказка

Мы все любим сказки. Детей привлекают творящееся в них волшебство и увлекательные приключения. Да и взрослых манят чудеса, которых нам частенько не хватает в реальной жизни. А в Карагандинском театре-студии «Буратино» не только обожают сказки, но и умеют творить их своими руками. Побывав у них в гостях, я увидела, как рождаются кукольные герои детских спектаклей.

У театра-студии «Буратино», к сожалению, нет отдельного здания. Он располагается на первом этаже «сталинки» в центре города. Потолки здесь высокие, а вот зрительный зал маленький, но уютный. В нем всего 65 посадочных мест. Сюда меня заводит режиссер-постановщик театра Мария Якимчук. Она проработала здесь 45 лет, поэтому знает каждый закуток, каждый шкаф и каждую хранящуюся в нем куклу.

В зрительном зале шла подготовка к новогоднему представлению. Артисты работали над постановкой сказки «Тайна волшебных игрушек». Ее сценарий написала актриса Дарья Судос.

Вот на сцене стоит актер Алексей Абраменков и держит в руках планшетную куклу Стича. Из популярного мультфильма дети знают этого инопланетянина с синей шерсткой, обладающего вспыльчивым характером и разрушительной силой. Кукольный пришелец благодаря Алексею поворачивается в разные стороны, машет руками и даже разговаривает. Актер управляет Стичем двумя руками. Одной он держит ручку-петельку, которая вшита в игрушку сзади, а пальцами другой, вставленной в специальную прорезь в голове, открывает рот своему персонажу.

Следом на сцену выходит другой герой сказки – Пикачу. Для тех, кто не знает, – это самый популярный японский покемон-мышь желтого цвета. В руках актрисы Александры Гердт добродушный Пикачу оживает и даже делает мне комплимент.

– Вы классная! – говорит мультяшным голосом Александра Гердт. А потом поднимает игрушечную ручку и машет ею так, будто веселый Пикачу передает всем привет.

Еще один герой новогодней сказки – черный паук с массивной золотой цепью на шее. Он с помощью рук кукловода умеет не только открывать рот, но и выражать радость, гнев, грусть или обиду. Такие куклы называются мимирующими. Головы у них обычно не набиты поролоном, поэтому актер, двигая пальцами внутри куклы, создает эмоции на ее лице.

– Наш зрительный зал компактный, поэтому чаще всего мы ставим ширмовые спектакли и спектакли на открытой площадке, – рассказывает Мария Якимчук. – Обычно используем петрушечные куклы, тростевые и планшетные. Последние – самые популярные. Планшетная кукла играет на сцене вместе с актером, которого зрители видят. Человек сливается с куклой в единое целое. Актеру надо отработать так, чтобы публика не обращала на него внимания. Артисты в кукольном театре – универсалы. Они должны владеть и актерским мастерством, и кукловождением, и сценичес­ким движением, и сценической речью. Управлять куклой и при этом перевоплощаться в своего героя – это очень сложно. Но мы справляемся!

Выходим из зрительного зала, и Мария Владимировна ведет меня, можно сказать, в сокровищницу своего театра. Здесь, в небольшой кладовке, куклы висят на стенах рядами – от пола до потолка. Каких только сказочных героев тут нет! Карлсон, Кощей Бессмертный, Мальвина, Дед Мороз, Лисичка-сестричка, Мышка-норушка и даже Лунтик с Фиксиками... Всего больше сотни персонажей. Но на самом деле кукол в театре гораздо больше. Они спрятаны по шкафам, полкам и коробкам. Часть коллекции из-за нехватки места пришлось перенести в здание Театра музыкальной комедии, который находится через дорогу.

Мария Владимировна снимает со стены румяного Петрушку в ярко-желтом колпачке и валенках. Это одна из самых старых кукол в карагандинском театре. Ему больше сорока лет. Он сделан по типу простых петрушечных кукол. Управлять им удобно. Нужно вставить руку внутрь куклы так, чтобы указательный палец приходился на голову, а большой и средний – в руки. Все это делает наша собеседница, и вдруг Петрушка начинает вертеться, смешно махать и говорить звонким голосом:

– Эй, ребята! Добрый день! Мне плясать для вас не лень! Ну, шепните мне на ушко. Как зовут меня?

– Петрушка! – отвечаю ему я.

– Верно! Верно! Это я! – продолжает Петрушка голосом Марии Якимчук.

Видно, что куклу изготавливали долго, аккуратно и с особым вниманием к деталям. Голова и кисти рук Петрушки выполнены из папье-маше, волосы из синтетических волокон, валенки – из настоящего войлока. Кукла насажена на палку, которая называется «габит». С ее помощью актеру удобно держать куклу, особенно если она объемная и тяжелая.

Следом за Петрушкой в руки Марии Владимировы попадает очаровательный розовый поросенок, который напоминает Хрюшу из телепередачи «Спокойно ночи, малыши!».

– Ой! Здрасьте! – взвизгивает поросенок в умелых руках Марии Якимчук.

Хрюша – это тоже кукла на габите. Но у нее есть одна особенность: поросенок умеет открывать рот. Для этого в его ниж­нюю челюсть вставлена лес­ка. Кукловод дергает за нее, и у зрителя складывается впечатление, будто кукла разговаривает.

Вернув поросенка на место, наша героиня берет куклу-мачеху в зеленом бальном платье из сказки «Золушка». Я замечаю, что она без головы. Вместо нее – завязки. Мария Владимировна затягивает их на своей шее, вдевает свои руки в рукава платья и перевоплощается в сказочного персонажа. Такой вид кукол называется «тантамареска». У них тело куклы и голова актера, которую обычно гримируют.

– К сожалению, в нашем теат­ре нет таких специалистов, как конструктор и механик куклы. А они очень нужны, – вздыхает режиссер-постановщик. – Они могут сделать так, чтобы у куклы поворачивалась голова, двигались ручки и ножки, моргали глазки. Мы бы хотели иметь в штате такого мастера. А пока его нет, наши художники пытаются сделать что-то по мере своих сил.

И мы идем в мастерскую, где работают художницы. Их в театре-студии «Буратино» всего две – Анна Терентьева и Светлана Чернова. Когда мы пришли, Анна трудилась над зайцем, прилаживая к его голове большие глаза и ушки. А Светлана создавала ростовую куклу Стича. Из поролона она уже сформировала голову мультяшного пришельца и теперь обшивала ее синей тканью.

– На изготовление одной кук­лы у меня уходит от нескольких дней до нескольких недель. Все зависит от ее размера и сложности работы, – рассказывает Светлана Чернова. – Чаще шью вручную, хотя машинку тоже использую. Ткани, поролон, клей, фурнитура – все есть. Спасибо руководству театра, он закупает все, что нужно.

На создание кукольного спектакля – от идеи до готовой постановки – у коллектива театра-студии «Буратино» уходит два-три, а то и четыре месяца. Процесс это творческий и кропотливый. Но команда знает, во имя чего старается.

– Я считаю наш театр той «инс­танцией», где у малышей зарож­дается чувство прекрасного. Мы воспитываем в них доброту, отзывчивость, умение дружить и сопереживать, – рассуждает режиссер-постановщик кукольного театра Мария Якимчук. – Часто вижу, как дети выходят из зрительного зала и мамы их спрашивают: «Тебе понравилось?» Они отвечают: «Хочу еще!» – и не спешат уходить из театра. Почему? Потому что они окунулись в сказку – такую яркую, теплую и позитивную. Ведь живой кукольный спектакль гораздо увлекательнее, чем мультфильмы по телевизору.