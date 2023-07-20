Зеленый пояс Астаны станет гуще

Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В городе Астане увеличат количество насаждений зеленого пояса и построят канализационное очистное сооружение (КОС 2), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства Казахстана.

Фото: primeminister.kz

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, аким Астаны Женис Касымбек, аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев совершили облет приграничных территорий города. В ходе облета были уточнены объемы озера Майбалык, Преображенского гидроузла и др. 

С учетом ввода в эксплуатацию новой станции питьевой воды (НФС-3) и увеличения объема водопотребления увеличился объем сброса воды в город. Мощности очистного сооружения (КОС 1) недостаточно, поэтому осенью текущего года начнется строительство второго канализационного очистного сооружения (КОС 2). Мощность данного сооружения составит почти 200 тысяч м3 в сутки. 

Также во время облета был посещен питомник ТОО «Астана-Зеленстрой». Площадь питомника – почти 350 га, там выращивают саженцы различных пород деревьев. Питомник ежегодно может выдавать 30 тысяч штук посадочного материала. Планируется, что с 2025 года количество будет увеличено до 100 тысяч саженцев древесных пород, 45 тысяч кустарников с закрытой корневой системой и 300 тысяч кустарников с открытой корневой системой. 

Также ежегодно будет увеличиваться количество насаждений зеленого пояса. К примеру, в текущем году только в зеленом поясе планируется высадить до 500 тысяч зеленых насаждений (деревья, кустарники и другое). Еще столько же – в самом городе.

Общая площадь зеленого пояса столицы составляет почти 15 тысяч га. Произрастает более 11,5 млн деревьев и 2 млн кустарников. Предпочтение отдается лиственным породам деревьев.

#Астана #столица #экология #Скляр #зеленый пояс

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