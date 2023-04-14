Земельный участок за 65 млн тенге вернули государству в Косшы

В городе Косшы по акту прокуратуры государству возвращен земельный участок за 65 млн тенге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Акмолинской области.

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Как рассказали в прокуратуре Косшы, еще в августе 2016 года распоряжением акима Косшынского сельского округа одному из товариществ с ограниченной ответственностью дали право временного возмездного землепользования на участок площадью 3,2778 га.

После сроки аренды неоднократно продлевались. Но, как выявила прокуратура, с 2016 года предприятие так не использовало земучасток по целевому назначению, хотя по документам собиралось построить жилой комплекс.

«Данный земельный участок кадастровой стоимостью в 65 млн тенге расположен в центре города Косшы и имеет высокую инвестиционную привлекательность. Такой вывод можно сделать только из того, что в 2021 году ТОО продало право аренды другому юридическому лицу за 120 млн тенге.

Однако установлено, что земельный участок предоставлен в нарушение норм статьи 48 Земельного кодекса РК, а именно без проведения торгов (конкурсов, аукционов)», – озвучил факты грубых нарушений надзорный орган.

По представлению прокуратуры в суд внесли иск о признании договоров аренды недействительными.

Решением специализированного межрайонного экономического суда Акмолинской области 16 февраля 2023 года землю возвратили государству.

Акимат Косшы на этом земельном участке планирует построить школу.