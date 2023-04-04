Землетрясение произошло в Каспийском море

Азербайджанские сейсмологи зафиксировали в Каспийском море землетрясение магнитудой 3,4, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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В Каспийском море на глубине 62 километров произошло землетрясение магнитудой 3,4, сообщается в релизе Республиканского центра сейсмологической службы Азербайджана.

"В Каспийском море на глубине 62 километров произошло землетрясение магнитудой 3,4. Толчки были зафиксированы в 04.48 (06.48 по времени Астаны)", - говорится в сообщении.

Азербайджанские сейсмологи 24 ноября прошлого года сообщили о землетрясении в Каспийском море магнитудой 4,2. Тогда эпицентр толчков находился на глубине 61 километра.

Также землетрясение магнитудой 3,9 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш, в районе Гёксун в 06.19 (09.19 по времени Астаны). Очаг землетрясения залегал на глубине 7,02 км.

Шестого февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции с интервалом в девять часов произошли землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения, в результате которых погибли более 50 тысяч человек, "катастрофой века".