Земли отдают под пастбища и пашни

В том числе собственники добровольно отказались от 67 тыс. га, еще по участкам общей площадью 35 тыс. га закончились сроки аренды, по 3,3 тыс. га отменены незаконные решения местных исполнительных органов, 2,4 тыс. га возвращены по решениям суда.

Кроме того, в 2024 году удалось решить проблему дефицита пастбищ. За последние годы в связи с увеличением поголовья сельскохозяйственных животных возникла дополнительная потребность почти в 70 тыс. га. Этот спрос удалось закрыть как раз за счет вовлечения неиспользуемых земель. Причем благодаря поправкам в Закон «О пастбищах» легче стали решаться процедурные вопросы, в том числе при подготовке планов управления пастбищами за счет местных бюджетов.

– У нас действует Региональная геоинформационная система, – пояснили в управлении. – Она активно используется. Предприниматели видят земельные участки, кадастровую стоимость, оценку экологической ситуации. Геопортал интегрирован с различными государственными базами данных, что делает процесс управления земельными ресурсами более эффективным и современным.

В целом за последние четыре года на востоке страны в госсобственность возвращено более 800 тыс. га сельхозугодий. Например, в 2021-м, когда в ВКО еще входила современная область Абай, государство вернуло 500 тыс. га пустующих и нерационально используемых земель, в 2022-м – еще 100 тыс. га, в 2023-м – 93,3 тыс. га.