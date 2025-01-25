Земли отдают под пастбища и пашни

Сельское хозяйство
4
Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

На востоке страны продолжают возвращать в госсобственность неис­пользуемые сельскохозяйственные земли. По данным областного управления земельных отношений, по итогам 2024 года возвращено 117 тыс. га.

фото автора

В том числе собственники добровольно отказались от 67 тыс. га, еще по участкам общей площадью 35 тыс. га закончились сроки аренды, по 3,3 тыс. га отменены незаконные решения местных исполнительных органов, 2,4 тыс. га возвращены по решениям суда.

Кроме того, в 2024 году удалось решить проблему дефицита пастбищ. За последние годы в связи с увеличением поголовья сельскохозяйственных животных возникла дополнительная потребность почти в 70 тыс. га. Этот спрос удалось закрыть как раз за счет вовлечения неиспользуемых земель. Причем благодаря поправкам в Закон «О пастбищах» легче стали решаться процедурные вопросы, в том числе при подготовке планов управления пастбищами за счет местных бюджетов.

– У нас действует Региональная геоинформационная система, – пояснили в управлении. – Она активно используется. Предприниматели видят земельные участки, кадастровую стоимость, оценку экологической ситуации. Геопортал интегрирован с различными государственными базами данных, что делает процесс управления земельными ресурсами более эффективным и современным.

В целом за последние четыре года на востоке страны в госсобственность возвращено более 800 тыс. га сельхозугодий. Например, в 2021-м, когда в ВКО еще входила современная область Абай, государство вернуло 500 тыс. га пустующих и нерационально используемых земель, в 2022-м – еще 100 тыс. га, в 2023-м – 93,3 тыс. га.

#ВКО #животноводство #пастбища #земли

Популярное

Все
Украли миллиарды по фиктивным документам
Ждем дебюта на «Стэмфорд Бридж»
За Деда Мороза обидно
Вечер русского романса состоялся в Таразе
В Атырау установили памятник собаке по кличке Пшон
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Самая длинная пешеходная улица станет и самой красивой
И даже деньги не спасают
На повестке дня – международные соглашения
Время рабочих профессий
Рассмотрен макроэкономический прогноз
Когда ЭЦП «гуляет» по рукам
Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram
Был верен своему слову
Семилетний Дмитрий Кремпин завоевал «серебро» на Oceanman в Дубае
К паводкам готовимся заранее
Токаев поздравил Путина с 20-летием Договора о казахстанско-российской государственной границе
Закон РК О ратификации поправок в пункт 1 статьи 12 Соглашения об учреждении ЕБРР с целью отмены уставного капитального ограничения на обычные операции
Биатлонист Никита Акимов принес Казахстану третье золото Универсиады
Сорвали сроки сдачи
В столице чествовали народных любимцев
Стали известны победители Жаутыковской олимпиады
Закон РК О ратификации поправок в статью 1 Соглашения об учреждении ЕБРР, позволяющих осуществить ограниченное и постепенное распространение географического охвата операций банка на страны Африки к югу от Сахары и Ирак
Спасатели вызволили мужчин из искорёженного автомобиля в Астане
Инаугурация Трампа: церемонию перенесут в помещение из-за холодов
Городок достроят со второй попытки
Минздрав сообщил о результатах работы системы по маркировке лекарств
Завод по производству ветрогенераторов строится в Жетісу
Израиль утвердил сделку с ХАМАС
Казахстан ограничил вывоз картофеля в третьи страны на полгода
В столице взлетела цена на картофель: что говорят в акимате
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году

Читайте также

Проект по использованию робота-дояра распространяется на ка…
В Казахстане готовятся к национальной сельхозпереписи
Торговые сети в Астане временно ограничили продажу картофел…
Мажилисмен потребовал усилить борьбу со скотокрадством

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]