Земли вблизи захоронений сибирской язвы возвращены государству

Возвращение этих земель в госсобственность является важным шагом минимизации санитарно-эпидемиологических и экологических рисков в регионе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на комитет по управлению земельными ресурсами МСХ

Фото: МСХ

На основании представления природоохранной прокуратуры Департамент по управлению земельными ресурсами области Жетісу подал иск в отношении землепользователя, осуществлявшего добычу общераспространенных полезных ископаемых вблизи мест в Сарканском районе.

В иске были заявлены следующие требования: признать недействительным договор аренды земельного участка площадью 14,6 га, обязать землепользователя провести рекультивацию земель в соответствии с проектом, а также аннулировать регистрацию права временного возмездного долгосрочного землепользования.

«18 декабря 2024 года специализированный межрайонный экономический суд области Жетісу удовлетворил исковые требования в полном объеме. Постановлением суда земли были возвращены в государственный земельный фонд. Возвращение этих земель в госсобственность является важным шагом минимизации санитарно-эпидемиологических и экологических рисков в регионе», – говорится в сообщении.

Госорганы продолжат работу по рациональному использованию земельных ресурсов и защиты здоровья населения.