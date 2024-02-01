Земли вдоль побережья Каспийского моря на миллиард тенге вернули государству

За неосвоение земель государству возвращены 3 участка в Каракиянском районе, находящиеся вдоль побережья Каспийского моря, общей площадью 696,8 га, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области

Общая кадастровая стоимость вовращенных участков – 1,1 млрд тенге.

Кроме этого, в ходе анализа выявлен 61 факт самозахвата земельных участков в границах Актау, находящихся в собственности государства.

Также выявили 57 крестьянских хозяйств по области, которые нерационально использовали земельные участки сельскохозяйственного назначения площадью 44 850 га. Так, установлено, что количество сельскохозяйственных животных не соответствовало предельно допустимой норме нагрузки (меньше на 20%) на общую площадь пастбищ, таким образом, земельные участки фактически не использовались.

По всем нарушениям для возврата в госсобственность земельных участков и привлечения к адмответственности виновных, прокуратурой области внесен акт прокурорского надзора.