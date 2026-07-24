Жара возвращается после дождей в Казахстан

Специалисты Казгидромета предоставили прогноз погоды по республике на 25-27 июля, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По данным синоптиков, атлантический циклон сохранит свое влияние на большую часть страны, с которым ожидается комплекс метеорологических явлений: дождь с грозой, на востоке – сильный дождь, град, шквал, порывистый ветер.

Лишь на западе, северо-западе погода прогнозируется без существенных осадков.

Но с выносом горячих воздушных масс с районов Ирана снова ожидается жаркая погода на большей части территории. В дневные часы столбики термометров повысятся:

- на западе, северо-западе до +38+43°C,

- на севере до +30+35°C,

- в центре до +28+39°C,

- на юге до +36+41°C, юго-востоке до +29+37°C,

- на северо-востоке, востоке дневная температура будет в пределах +23+32°C.