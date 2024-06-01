«Жасыл ел» спешит на помощь

Общество
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Асель Муканова

В Астане открылся ХХ сезон молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел»

фото Игоря Бургандинова

Движение «Жасыл ел» – это комплексная программа, реализуемая с 2005 года. Тогда в Астане был создан Респуб­ликанский штаб молодежного трудового отряда «Жасыл ел», открыты его регио­нальные подразделения.

Ежегодно растет число молодежи в рядах отрядов. Если в 2022 году в столице были трудоустроены 1 200 молодых людей, то в нынешний юбилейный сезон на «зеленую» вахту заступят почти 4 200 человек.

На открытие ХХ сезона в амфитеатре столичного центрального парка собрались сотни ребят: не только чтобы дать старт сезонным работам, но и зарядиться энергией друг от друга.

Как рассказал заместитель руководителя проекта «Жасыл ел» Асылбек Абдурашитов, ребята от 14 до 16 лет будут трудиться при своих школах и в парках города. Так как они несовершеннолетние, то их рабочий график – не более четырех часов в день, пять дней в неделю.

– Желающих было очень много: среди школьников растет экологическое сознание, они активно участвуют в различных экологических мероприятиях. Хорошей мотивацией для них также является заработная плата – около 65 тысяч тенге в месяц. При отборе в программу приоритет отдается детям из многодетных и малообеспеченных семей, а также оставшимся без попечения родителей, – рассказал Асылбек Абдурашитов.

За 20 лет проект действительно смог направить усилия и энергию многих молодых людей в единое русло, привить им любовь к Родине, сделать нашу столицу и всю страну зеленой.

Кстати, в этом году в Астане планируется высадить более миллиона деревьев, пятая часть уже высажена. За этим стоит огромный благородный труд. Ребята из «Жасыл ел» доносят эту культуру до каждого гражданина, ведь каждый прежде всего должен начинать с себя.

В реализации проекта участвуют более 100 партнерских организаций (в том числе АО «Астана-Зеленстрой»), все сады и парки города, а также свыше 100 общеобразовательных учреждений, 20 колледжей и 10 вузов.

Ученик 10-го класса школы-лицея № 54 17-летний Елдос Темиргали впервые присоединился к движению «Жасыл ел».

– Мне тоже захотелось поучаствовать. Ведь экология – это ответственность людей, мы все должны за ней следить, потому что живем на этой планете, и без порядка на ней просто не будет жизни. К тому же это новые знакомства, новый опыт, который пригодится в будущем, – сказал он.

Десятиклассница 26-й школы Мадина Сисембаева, узнав о проекте от своих учителей, загорелась желанием помочь очистить свой родной город от мусора, собственноручно посадить деревья и ухаживать за ними. Раньше она уже подрабатывала в общепите. И неплохая зарплата для нее также стала серьезной мотивацией.

– Хочу попробовать себя и показать пример нашему поколению. Здесь мы сдружились с другими ребятами. Это очень полезное движение. Люди стали засорять природу. А мы будем стараться делать наш мир лучше, – говорит она.

#Астана #молодежь #Жасыл ел #ХХ сезон #трудовые отряды

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