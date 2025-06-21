фото ДП Павлодарской области

В Павлодаре стоят жаркие дни: палящее солнце просто изматывает, и даже полчаса на улице забирает много сил. А участковый пункт полиции № 14, что в Усольском микрорайоне, встречает посетителей долгожданной прохладой. Заходишь в уютное фойе, охлаж­денное мощным кондиционером – и сразу к кулеру с водой, чтобы стало легче.

Участковый пункт № 14 – чуть ли не единственный такой в Казахстане. Создавался он в 2023 году – в новом жилом комплексе, с современным оснащением, отличными условиями как для сотрудников, так и для жителей.

Есть здесь комната для приема граждан и встреч с общественностью, конференц-зал, кабинет для работы с доставленными людьми с отдельным входом, комната матери и ребенка. Некоторое время павлодарцы сюда чуть ли не на экскурсии приходили – заглядывали как бы между делом.

Сейчас гостей из праздного любопытства уже нет, но и без того посетителей хватает. И это неудивительно, ведь участок очень большой: есть и частный сектор, и спальный микрорайон многоэтажек с общим населением более 27 тыс. человек. Важная особенность – наличие пляжа: берег Усолки, благоустроенный с одной стороны реки и дикий с другой, – излюбленное место отдыха павлодарцев.

Всего здесь восемь сотрудников, а возглавляет пункт ответственный за организацию работы участковых инспекторов Южного отдела полиции УП Павлодара Нурлан Байдикенов. На заре карьеры, признается, он даже и представить не мог, что участковый пункт полиции может быть настолько комфортным и красивым. Впрочем, майор никогда и не думал, что будет участковым, хотя о службе в полиции мечтал с детства.

– Я жил в простой семье конюха и воспитателя в маленьком селе Семеновка Бескарагайского района Восточного Казахстана. В 2003 году, когда учился в девятом классе, мой односельчанин поступил в Семипалатинский юридический колледж. И вот как-то его родители пришли к нам в гости и принесли с собой видеокассету, на которой была записана присяга. И в тот момент я осознал, что хочу стать сотрудником полиции, – вспоминает Нурлан Байдикенов.

– Хотя и прежде об этом задумывался, восхищался нашими сельскими участковыми Ринатом Бастамиевым и Сериком Кабеновым, их работой, мужеством. В красивой форме, подтянутые, опрятные, всегда в начищенной обуви. После девятого класса стал усиленно готовиться и в 2005 году поступил в Карагандинский юридический институт.

Службу Нурлан Байдикенов начал оперуполномоченным уголовного розыска, потом десять лет был начальником изолятора временного содержания, пока по семейным обстоятельствам не перебрался в Павлодар. Сейчас признается, что некоторое время пришлось перестраиваться.

– Здесь я очень много общаюсь с горожанами, а прежде, в основном, со спецконтингентом. Но, к счастью, мне удается находить общий язык с людьми, – говорит инспектор. – Как оказалось, работа участкового тоже очень непростая с моральной точки зрения. Невозможно оставаться равнодушным, когда ты видишь детей в неблагополучных семьях или когда приходит пожилая женщина с просьбой отправить ее пьющего сына на принудительное лечение.

Нурлан Байдикенов подчеркивает, что коллектив у него на участке слаженный, грамотный, каждый – профессионал своего дела. Но главное, что все обладают важнейшими для участкового качествами – железными нервами и желанием помогать людям.

– Наше утро действительно начинается с теплых приветствий, потому что у нас всегда люди, которым нужна помощь. Вежливость и доброе слово – тоже часть нашей службы, – продолжает майор. – Впрочем, немало и бумажной работы. Я, как руководитель, первым делом открываю базу и принимаю сводки и ориентировки, изучаю, что произошло за минувшую ночь, кто в розыске, кто потерялся. Следующая база – обращения граждан. Утром, в обед и вечером проверяю, не поступили ли электронные обращения. Конечно, их в разы меньше, чем тех, кто приходит, что называется, ногами.

А обращаются павлодарцы к полиции с самыми разными проблемами: велосипед украли, соседи буянят, с кондиционера у магазина вода слишком шумно капает, мусорные баки не на том месте стоят, в подъезде коляска мешает проходу...

Вот открывается дверь участка, и пожилой мужчина с порога выдает как есть: «Знакомый взял в долг большую сумму еще полгода назад и не отдает, прячется. Командир, помоги вернуть деньги». Начинается работа по обращению.

В это же время звонок по городскому номеру: жительница микрорайона заметила подозрительных парней возле подъезда, предполагает, что закладчики. Ну а дежурный участковый получает по рации сообщение от Южного отдела полиции: «14-й принял, выезжаю». И отправляется на вызов: на Ткачева, 5 соседи шумят. И нет времени на мнимые размышления о том, важен этот вызов или не очень – нужно выехать незамедлительно, чтобы прибыть на место не позднее чем через 5–7 минут. А вдруг кому-то угрожает опасность!

Обязанности у участковых полицейских распределены так, чтобы охватить все аспекты. Кто-то патрулирует пляж или совместно со спасателями объезжает акваторию на лодке, кто-то занимается рассмотрением вчерашних материалов. В отдельном кабинете проходит судебное онлайн-заседание: если человек согласен с правонарушением, то все делается на участке.

А вот и снова выезд на место происшествия – драка у подъезда. Так что дневной нормы в 10 тыс. шагов, которую врачи рекомендуют выполнять всем взрослым, участковые полицейские достигают задолго до окончания своей смены.

В кабинете у Нурлана Байдикенова находится большой экран во всю стену, куда транслируется видео с камер наблюдения по участку и со смежных перекрестков. Даже во время нашей беседы полицейский практически постоянно следит за экраном. Под особым вниманием камеры, которые позволяют наблюдать за Усольским пляжем. Пара щелчков компьютерной мышкой – и обзор уже поменялся. Все-таки современная техника существенно улучшает работу полиции, соответствуя вызовам времени.

– «Ковровое» покрытие камерами – отличный помощник полиции. У нас 17 камер только на самом участке и на прилегающей территории, плюс пять по Усольскому микрорайону, а при необходимости можно и весь город просмотреть с камер ЦОУ, к которым также есть доступ, – демонстрирует оснащение Нурлан Байдикенов. – Благодаря технике мы также отрабатываем оперативные ориентировки: дети потерялись, подростки ушли, по записям ищем предполагаемых преступников. Камера позволяет в режиме реального времени увидеть и нарушение, у нас их немало, к сожалению. Вот, посмотрите, на пляже распивают спиртные напитки. Сейчас составим административный протокол – это не только незаконно, но и чревато ситуациями, опасными для жизни. Вода беспечности не прощает.

Лето для полиции – горячая пора: ежедневно четыре-пять человек приходят за помощью, а на пляже полно нетрезвых. Без привязки ко времени года всегда много работы по борьбе с мошенничествами, сейчас это 90% всех преступлений.

Еще один важный момент в деятельности участковых – это взаимодействие с КСК и старшими по дому. Одну из таких активных женщин я встретила на выходе из участка. Галина Викторовна, мгновенно сориентировавшись, поделилась своими впечатлениями о работе участкового пункта полиции № 14.

– Уже нет такого подхода, что полицейские только наказывают, сегодня полиция помогает народу, – подчеркнула пенсионерка. – Ведь когда у нас что-то случается, мы в первую очередь за помощью в полицию обращаемся, к участковому бежим. Так что участковый – это наш главный защитник!