«Желтый» уровень террористической опасности вводят в четырех городах РК

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Ограничения связаны с проведением 2-5 июля ряда важных международных мероприятий, в числе которых Совет глав государств-членов ШОС и государственный визит председателя КНР

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Правовой режим антитеррористической операции устанавливается с 00 часов 01 минуты 2 июля до 23 часов 59 минут 4 июля на территории объектов проведения саммита ШОС и маршрутах следования охраняемых лиц, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Комитет национальной безопасности РК

Согласно общепринятой мировой практике, госорганы принимают меры для обеспечения максимальной безопасности иностранных делегаций, среди которых главы государств и руководители международных организаций, пояснили в КНБ.

На отдельных участках Астаны пройдут мероприятия по поддержанию правопорядка и общественной безопасности в правовом режиме антитеррористической операции.

В случае прибытия охраняемых лиц на территорию Акмолинской, Карагандинской областей и города Алматы правовой режим антитеррористической операции будет установлен на период и в местах их пребывания в указанных регионах.

В зонах проведения антитеррористической операции будут применяться меры по ограничению передвижения физлиц и авто в период пребывания охраняемых лиц.

На участках специальной трассы следования охраняемых лиц будет отменено движение городского пассажирского транспорта. Об изменении соответствующих маршрутов сообщит акимат Астаны

Кроме того, на объектах проведения саммита ШОС в городах Астаны, Алматы, Караганды и Кокшетау с 00 часов 01 минуты 2 июля до 23 часов 59 минут 4 июля устанавливается умеренный («желтый») уровень террористической опасности.

Умеренный уровень предполагает проведение уполномоченными госорганами комплекса организационных, административных и оперативных мероприятий.

#Астана #КНБ #безопасность #Алматы #ШОС #Караганда #Кокшетау #саммит #уровень #желтый

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