Женщина погибла при пожаре в Шымкенте

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

17 декабря в Абайском районе загорелся дом. Полиция ведет расследование, передает корреспондент Kazpravda.kz

Пожар начался утром 05:47 на площади 100 квадратных метров в жилом доме, расположенном в Абайском районе в Шымкенте.

«Три человека (2000, 2001, 2024 г. р.) госпитализированы в связи с отравлением продуктами горения. На месте пожара обнаружено тело женщины 1972 года рождения», – рассказали огнеборцы.

Сообщается, что в 06:44 пожар был локализован и полностью ликвидирован в 06:59.

Обстоятельства данного пожарного происшествия устанавливаются Абайским РУВД Шымкента, добавили в ДЧС.