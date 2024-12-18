Женщина погибла при пожаре в Шымкенте
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Трое госпитализированы
17 декабря в Абайском районе загорелся дом. Полиция ведет расследование, передает корреспондент Kazpravda.kz
Пожар начался утром 05:47 на площади 100 квадратных метров в жилом доме, расположенном в Абайском районе в Шымкенте.
«Три человека (2000, 2001, 2024 г. р.) госпитализированы в связи с отравлением продуктами горения. На месте пожара обнаружено тело женщины 1972 года рождения», – рассказали огнеборцы.
Сообщается, что в 06:44 пожар был локализован и полностью ликвидирован в 06:59.
Обстоятельства данного пожарного происшествия устанавливаются Абайским РУВД Шымкента, добавили в ДЧС.