Женщина погибла при пожаре в Шымкенте

Пожары
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Трое госпитализированы

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

17 декабря в Абайском районе загорелся дом. Полиция ведет расследование, передает корреспондент Kazpravda.kz 

Пожар начался утром 05:47 на площади 100 квадратных метров в жилом доме, расположенном в Абайском районе в Шымкенте. 

«Три человека (2000, 2001, 2024 г. р.)  госпитализированы в связи с отравлением продуктами горения. На месте пожара обнаружено тело женщины 1972 года рождения», – рассказали огнеборцы. 

Сообщается, что в 06:44 пожар был локализован и полностью ликвидирован в 06:59.

Обстоятельства данного пожарного происшествия устанавливаются Абайским РУВД Шымкента, добавили в ДЧС.

#Шымкент #ДЧС #пожар #женщина

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