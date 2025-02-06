Женщина продала почку мужа и сбежала с деньгами с любовником

Как пишет Oddity Central, в Индии женщина обманом заставила мужа продать почку на черном рынке, чтобы оплатить образование дочери

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

Однако вместо того, чтобы использовать деньги по назначению, жительница Западной Бенгалии похитила $11 500 и сбежала с любовником, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Газета.ру

По словам пострадавшего, жена месяцами уговаривала его пойти на этот шаг, утверждая, что деньги помогут обеспечить будущее их ребенка. Мужчина, несмотря на незаконность продажи органов в Индии, нашел покупателя и перенес болезненную операцию.

Позже выяснилось, что женщина познакомилась с другим мужчиной через соцсети и планировала бросить семью. Чтобы обеспечить себя деньгами, она решила пойти на обман. После исчезновения жены супруг подал заявление в полицию, которая нашла сбежавшую в другой части страны. Однако, несмотря на мольбы мужа и дочери, она отказалась вернуться и заявила о намерении подать на развод.