Удары Ирана по Катару вывели из строя 17% экспортных мощностей страны по сжиженному природному газу (СПГ), передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Это ставит под угрозу экспорт топлива в Европу и Азию на ближайшие пять лет. Об этом Reuters сообщил гендиректор QatarEnergy и государственный министр по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби.

По словам гендиректора, из-за иранских атак были повреждены две из 14 линий по производству СПГ Катара, а также один из двух заводов по переработке газа в жидкое топливо. Он отметил, что ремонтные работы займут около трех-пяти лет, что приведет к отказу от производства 12,8 млн т СПГ ежегодно. Ущерб QatarEnergy оценивается в $20 млрд за год.

Как сообщил господин Кааби, госкомпания будет вынуждена объявить форс-мажор по долгосрочным контрактам сроком до пяти лет на поставки СПГ в Италию, Бельгию, Южную Корею и Китай. Также, пишет Reuters, сократится экспорт конденсата из Катара (-24%) и сжиженного нефтяного газа (13%). Производство гелия уменьшится на 14%, а нафты и серы — на 6%.

После начала военного конфликта США и Израиля против Ирана Тегеран наносит удары по американским военным объектам на Ближнем Востоке. 2 марта Иран нанес удар по промышленному комплексу Рас-Лаффан в Катаре — крупнейшему в мире предприятию по производству СПГ, после чего QatarEnergy остановила производство. 18 и 19 марта комплекс подвергся повторным ударам.