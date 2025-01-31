Женщина нажала кнопку «SOS» и осталась жива

В конфликтной ситуации, возникшей между женщиной и ее знакомым, видеозвонок сыграл решающую роль и спас горожанку от расправы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Оператору ЦОУ поступил видеозвонок с кнопки «SOS». Женщина просила о помощи, так как у нее произошел конфликт со знакомым. Прибывшие полицейские выяснили обстоятельства инцидента и доставили ее в отдел полиции. По обращению женщины мужчина привлечен к административной ответственности. Оказалось, что у горожанки сломался мобильный телефон, а новый она еще не приобрела. Попав в конфликтную ситуацию, она увидела кнопку«SOS» и воспользовалась ею.

В ведомстве напомнили, что если гражданин стал очевидцем правонарушения, то ему необходимо сообщить об этом по телефону 102, воспользоваться мобильным приложением «Police 102» или нажать на кнопку «SOS», либо направить информацию в директ Instagram @dp_pavlodar.