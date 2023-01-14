Женщина погибла при взрыве газа в частном доме в Туркестанской области

Фото пресс-службы МЧС РК

В Туркестанской области в жилом доме взорвался газовый баллон, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

14 января в 18.41 на пульт 112 поступило сообщение о том, что в г. Шардара Шардаринского района в частном жилом доме произошел взрыв газового баллона.

До прибытия подразделений МЧС из-под завалов соседями были извлечены двое детей и доставлены в центральную районную больницу.

Позже нашли тело женщины. На месте работает личный состав Департамента по ЧС, задействована спасательная техника.