Обещала решить земельный вопрос: жительницу столицы подозревают в мошенничестве

Потерпевший в несколько этапов передал ей крупную сумму денег

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51-летняя жительница Астаны подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД

По данным следствия, подозреваемая, представляясь человеком, имеющим влияние в сфере земельных отношений, пообещала потерпевшему оказать содействие в законном оформлении земельного участка. Ссылаясь на свои связи и возможности, она убедила его, что сможет в короткие сроки решить вопрос с предоставлением земельного участка.

Поверив словам подозреваемой, потерпевший в несколько этапов передал ей крупную сумму денег. Однако впоследствии выяснилось, что обещанный земельный участок ему предоставлен не был.

В дальнейшем подозреваемая, ссылаясь на различные обстоятельства, продолжала откладывать решение вопроса.

Долгое время потерпевший надеялся на положительное разрешение ситуации, однако впоследствии понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в правоохранительные органы.

«По данному факту зарегистрировано уголовное дело, проводится досудебное расследование. Полиция рекомендует гражданам решать вопросы, связанные с оформлением земельных участков, жилья и иной недвижимости, исключительно в установленном законодательством порядке», – детализировали в правоохранительных органах.

Напомним, ранее прокуратура обеспечила реализацию проекта на 2,7 млрд тенге в СЭЗ «Павлодар».