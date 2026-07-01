Обещала решить земельный вопрос: жительницу столицы подозревают в мошенничестве

Потерпевший в несколько этапов передал ей крупную сумму денег
51-летняя жительница Астаны подозревается в совершении мошенничества в особо крупном размере, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД
По данным следствия, подозреваемая, представляясь человеком, имеющим влияние в сфере земельных отношений, пообещала потерпевшему оказать содействие в законном оформлении земельного участка. Ссылаясь на свои связи и возможности, она убедила его, что сможет в короткие сроки решить вопрос с предоставлением земельного участка.
Поверив словам подозреваемой, потерпевший в несколько этапов передал ей крупную сумму денег. Однако впоследствии выяснилось, что обещанный земельный участок ему предоставлен не был.
В дальнейшем подозреваемая, ссылаясь на различные обстоятельства, продолжала откладывать решение вопроса.
Долгое время потерпевший надеялся на положительное разрешение ситуации, однако впоследствии понял, что стал жертвой мошенничества, и обратился в правоохранительные органы.
«По данному факту зарегистрировано уголовное дело, проводится досудебное расследование. Полиция рекомендует гражданам решать вопросы, связанные с оформлением земельных участков, жилья и иной недвижимости, исключительно в установленном законодательством порядке», – детализировали в правоохранительных органах.
Напомним, ранее прокуратура обеспечила реализацию проекта на 2,7 млрд тенге в СЭЗ «Павлодар».