Десятки женщин оштрафовали за ношение закрывающей лицо одежды в Астане

Закон и Порядок
Дана Аменова
специальный корреспондент

Полицейские продолжают проводить разъяснительную работу на территории города

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

В столице к административной ответственности привлечена 21 женщина за несоблюдение требований законодательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Астаны 

Как уточняется, сотрудники полиции проводят разъяснительную работу с гражданами по вопросам новых требований действующего законодательства в целях обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений.

С 12 июля 2025 года в соответствии с законодательством РК введено ограничение на ношение в общественных местах одежды, полностью закрывающей лицо человека. Данная мера направлена на укрепление общественного порядка и обеспечение безопасности.

«В ходе проверок было установлено, что указанные гражданки находились в общественных местах в одежде и элементах гардероба, препятствующих идентификации личности по лицу. По данным фактам 21 женщина привлечена к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 434-3 Кодекса РК об административных правонарушениях», – детализировали в правоохранительных органах.

Кроме того, сотрудники полиции продолжают проводить разъяснительную работу на территории города, в парках, на улицах, а также в торгово-развлекательных центрах.

Гражданам разъясняются требования законодательства, регулирующие использование в общественных местах одежды и аксессуаров, полностью закрывающих лицо, а также правовые последствия нарушения установленных норм.

В городском Департаменте полиции призывают граждан соблюдать требования действующего законодательства. Ношение в общественных местах одежды и иных элементов, препятствующих распознаванию лица человека, допускается только в исключительных случаях, предусмотренных законом.

#Астана #штраф #ДП #женщины #одежда #ЗИП

Популярное

Все
Конституция как стратегическая опора развития страны
Два золота из Праги
Обновление государственной модели и укрепление правовых гарантий
Наградили лучших животноводов
Укрепляя кадровый потенциал
Победа и бонус в придачу
По следам сказки «Алтын сақа»
Праздник пришел на землю Улытау
Провал Германии и Нидерландов
Безопасное лето
Гости здесь круглый год
Обретет ли локальный проект республиканский размах?
Прицел на Азиаду
Искусство без границ
Россыпь наград от кадетов
Новая Конституция: волонтерство и благотворительность получили официальный статус в Казахстане
Госдолг РК остается одним из самых низких в  мире
Указ Президента Республики Казахстан о назначении
Правовое просвещение, гражданская ответственность и культура законности
Конституция закладывает образ будущей нации
Новый этап изучения Улуса Джучи
Старые шины получают вторую жизнь: как в Темиртау перерабатывают отходы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам науки, наукоемких территорий, социального обеспечения, образования, здравоохранения    и    воинской    службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования правового положения военнослужащих, обороны и воинской службы
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам цифровизации, защиты персональных данных, дорожного движения и регулирования передовых технологий на транспорте
По поручению Главы государства правительство намерено снизить инфляцию ниже 10% в текущем году
В Казахстане обновили еще три железнодорожных вокзала
Балхаш: вместо дикого пляжа – ривьера
Гвардейцы говорят по-казахски
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам газоснабжения и электроэнергетики
Мост избавил от заторов
Аудит выявил нарушения на миллиарды тенге в коммунальных предприятиях Астаны
Выручили проливные дожди
Село, которое растет
Тело полицейского сожгли в Алматинской области
ОПГ использовала схему оформления кредитов на несуществующие автомобили
Мастер слова
Чемпионат четырех континентов впервые пройдет в Казахстане
Чистая вода для села
Спектакли на террасе
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Педагог с большой буквы
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра
Трёхлетний Амре получил Благодарственное письмо Главы государства
Великий писатель земли кыргызской
Певец из Семея установил национальный рекорд
Вышла ТЭЦ из «красной» зоны рисков
Аномальная жара накроет Казахстан
Крупнейший крытый аквапарк строится в Костанае
Должников пора призвать к ответу
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Новые села на карте газоснабжения
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Когда спадет жара в Казахстане
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026

Читайте также

Обещала решить земельный вопрос: жительницу столицы подозре…
Мужчинам приписывали дорогостоящие «женские» операции в кли…
Преступный бизнес на Маркаколе
Канал поставки синтетических наркотиков ликвидировали в сто…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]