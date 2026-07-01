Десятки женщин оштрафовали за ношение закрывающей лицо одежды в Астане

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В столице к административной ответственности привлечена 21 женщина за несоблюдение требований законодательства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Астаны

Как уточняется, сотрудники полиции проводят разъяснительную работу с гражданами по вопросам новых требований действующего законодательства в целях обеспечения общественной безопасности и профилактики правонарушений.

С 12 июля 2025 года в соответствии с законодательством РК введено ограничение на ношение в общественных местах одежды, полностью закрывающей лицо человека. Данная мера направлена на укрепление общественного порядка и обеспечение безопасности.

«В ходе проверок было установлено, что указанные гражданки находились в общественных местах в одежде и элементах гардероба, препятствующих идентификации личности по лицу. По данным фактам 21 женщина привлечена к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 434-3 Кодекса РК об административных правонарушениях», – детализировали в правоохранительных органах.

Кроме того, сотрудники полиции продолжают проводить разъяснительную работу на территории города, в парках, на улицах, а также в торгово-развлекательных центрах.

Гражданам разъясняются требования законодательства, регулирующие использование в общественных местах одежды и аксессуаров, полностью закрывающих лицо, а также правовые последствия нарушения установленных норм.

В городском Департаменте полиции призывают граждан соблюдать требования действующего законодательства. Ношение в общественных местах одежды и иных элементов, препятствующих распознаванию лица человека, допускается только в исключительных случаях, предусмотренных законом.