Женщине собрали новую челюсть из костей голени в Караганде

Восемь часов длилась уникальная операция в Караганде. Две бригады хирургов, карагандинские и московские, удалили опухоль на челюсти пациентки и сразу же сформировали новую нижнюю челюсть из её же голени, передает Kazpravda.kz со ссылкой на «Хабар 24»

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Пациентка, перенесшая сложнейшую операцию – медик по образованию. Сейчас учится в резидентуре. Молодой доктор о том, что у неё 15-сантиметровая опухоль, узнала на приеме у стоматолога. Девушка понимала, что нужна срочная операция, иначе опухоль будет расти, и из доброкачественной может перейти в злокачественную.

«Сейчас я себя чувствую стабильно, хорошо. Потихоньку восстанавливаюсь. Уже разговариваю, могу пить. Вчера уже вставала на ноги. Главное, реабилитационный период сейчас для меня», – говорит пациентка Камила Кожантаева.

Челюстно-лицевой хирург Марат Айдосов рассказал, что женщине удалили практически половину нижней челюсти.

«И с её же малоберцовой кости изготовили и закрыли дефект. Надо взять участок малоберцовой кости, его надо сложить по подобию нижней челюсти. Мы восстановили форму нижней челюсти. Многопрофильная команда с задачей справилась филигранно, дальнейшая пластическая операция девушке не понадобится», – говорит врач.

В Казахстане это уже четвертая подобная операция. Ранее пациенты с таким диагнозом были вынуждены обращаться в дорогостоящие зарубежные клиники. Теперь эффективную процедуру успешно внедряют отечественные хирурги.