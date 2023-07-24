Связавшую руки и рот чужой девочке женщину арестовали на два месяца

В Департаменте полиции Алматинской области сообщили об аресте на 2 месяца женщины, связавшей руки и рот чужому ребенку, передает коррепондент Kazpravda.kz .

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"Решением районного суда гражданка Т. 1999 г. р. арестована сроком на 2 месяца. В отношении подозреваемой начато досудебное производство по части 2 статьи 126 УК РК "Незаконное лишение свободы, в отношении заведомо несовершеннолетней", – сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Ранее в социальной сети Instagram распространилось видео, где женщина, перевязав рот и руки малолетней девочке, увела её на территорию заброшенного здания. В полиции она пояснила, что сделала это из-за денежного долга родителей ребенка.