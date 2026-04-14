Женская команда Казахстана по теннису поднялась в мировом рейтинге

Женская команда Казахстана по теннису улучшила свои позиции в мировом рейтинге, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на НОК

Ранее наша сборная занимала девятое место. После недавнего обновления рейтинга Казахстан поднялся на седьмую позицию, приблизившись к топ-5.

Положительное изменение стала возможно после победы над сборной Канады в квалификационном раунде Кубка Билли Джин Кинг. Встреча, прошедшая в Астане, завершилась со счетом 3:1. Это позволило казахстанским теннисисткам гарантировать себе место в финальной части турнира, которая пройдет осенью 2026 года в Шэньчжэне (Китай).

Лидером мирового рейтинга осталась Италия. Великобритания удерживает за собой вторую позицию, а Украина замыкает тройку лучших.

