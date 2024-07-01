Женская команда Казахстана завоевала 7 наград на ЧА по борьбе

Команда Казахстана по женской борьбе завоевала семь медалей на молодежном чемпионате Азии в Аммане (Иордания), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК

Фото: пресс-служба НОК РК

Серебряными наградами отметились Камила Апекова (до 50 кг), Шугыла Омирбек (до 57 кг), Тыныс Дубек (до 62 кг).

Третьим стали Зейнеп Баянова (до 53 кг), Гульдана Бекеш (до 59 кг), Бейбит Сейдуалы (до 68 кг), Алина Ертостик (до 76 кг).

Мужской команде РК удалось завоевать на турнире восемь наград, отметили в НОК.