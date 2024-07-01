Казахстанцы завоевали 8 медалей на молодежном чемпионате Азии

Спорт
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Команда Казахстана по вольной борьбе завершила выступление на молодежном чемпионате Азии в Аммане (Иордания),  передает Kazpravda.kz со ссылкой на Olympic.kz

Иллюстративное фото Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Борцам РК удалось завоевать на турнире восемь наград.

Первыми стали Мерей Базарбаев (до 61 кг) и Шамсат Таир (до 86 кг).

На вторую ступень пьедестала поднялись Султан Курманалиев (до 50 кг), Рустем Мырзагалиев (до 79 кг), Акежан Айтбеков (до 97 кг).

Олжас Олжаканов (до 70 кг), Нурдаулет Бекенов (до 92 кг), Бекзат Уркимбай (до 125 кг) завершили ЧА с «бронзой».

#борьба #чемпионат Азии #борцы #медали

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