Жить по средствам, но с оптимизмом

Общество
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Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

В Институте прикладных этнополитических исследований обсудили Послание Президента народу

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Эксперты поделились идеями о повышении уровня общественного оптимизма путем улучшения социального благосостояния граждан и дальнейшей модернизации государственной политики. Участники дискуссии подчеркнули важность эффективного и своевременного выполнения задач, обозначенных в Послании, отметив необходимость тесной координации между всеми уровнями власти и гражданским обществом.

– Президент обратил внимание на сложность сегодняшнего момента, которая заключается в том, что множество накоп­ленных системных проблем одновременно требуют оперативного решения. Прозвучал призыв жить по средствам, но при этом вдохновиться идеей социального оптимизма, основанного на способности нашего народа преодолевать самые тяжелые испытания, – отметил директор Института прикладных этнополитических исследований Талгат Калиев. – Существует два выхода из сложившейся ситуации: посыпать голову пеплом, сокрушаясь о допущенных ошибках и упущенных возможностях, либо засучив рукава обратиться к конкретным действиям, что и предполагает наличие в мировоззрении общества социального оптимизма.

Тем более основа для него есть, считает эксперт, – тот факт, что сегодня мы живем в суверенном, мирном, динамично развивающимся государстве, несмотря на все исторические испытания казахстанской государственности, может послужить поводом для позитивного взгляда в будущее.

– При этом будущее нации должно конструироваться не через экономические формулы и инфраструктурные проекты, а в первую очередь через создание образа человека и гражданина, обладающего высокими нравственными ценностями и пропагандирующего систему социальных отношений высокого качества. О контурах этой модели мы и должны подумать сейчас, а еще о том, на чем она должна базиро­ваться – на старых традициях или новых парадигмах. Такие сложные задачи стоят перед нашим обществом сегодня, – считает Талгат Калиев.

Основные положения Послания «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономичес­кий рост, общественный оптимизм» эксперты проанализировали и с точки зрения перспектив развития электоральных процессов в регионах с учетом их этнодемографичес­кой специфики. Свое мнение по вопросам развития гражданского общества и повышения ответственности самих казахстанцев за принятие важных для страны решений высказали заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований Алуа Жолдыбалина и председатель правления Казахстанского инс­титута общественного развития Нурбек Матжани.

Отчетливые штрихи к портрету гражданина будущего Казахстана Глава государства наметил в Послании народу, отметив необходимость обеспечения экономики квалифицированными кадрами, преодолев острую нехватку отраслевых специалистов: водников, строи­телей, энергетиков и многих других.

Уважением и почетом в обществе должны пользоваться­ люди, добившиеся успеха честным, усердным трудом, а ценности трудолюбия и профессио­нализма должны быть всегда на первом месте. Участники «круглого стола» обсудили воп­росы популяризации востребованных технических специаль­ностей в трудодефицитных регионах в рамках 2025 года как Года рабочих профессий. Свое мнение о том, как поднять престиж рабочих специальностей, высказала директор Научно-исследовательского центра «Молодежь» Айсулу Ерниязова.

#президент #обсуждение #послание

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