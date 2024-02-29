Астанчанин совершил ДТП на угнанной машине

Житель столицы угнал машину сотрудников охранного агентства, которые приехали усмирить участников драки в заведении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП Астаны

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщается, сотрудники управления криминальной полиции задержали 31-летнего астанчанина.

– Установлено, что в ночное время в охранное агетство поступил вызов по факту драки в кафе. Сотрудники агентства, прибыв на служебном автомобиле LADA Granta, зашли в кафе. При этом машину оставили заведённой, с включенными проблесковыми маячками, – рассказали в ДП.

В это время пьяный посетитель вышел из кафе, и, увидев автомобиль, решил на нем доехать домой. Однако, проехав 20 метров, он совершил наезд на припакованную автомашину Hyundai Sonata.

За управление машиной в состоянии опьянения угонщика, не имеющего права управления, водворили в спецприемник для адмарестованных на 20 суток.

Полиция призывает автовладельцев быть бдительными, уходя из автомобиля, обязательно проверять, все ли двери и окна надёжно закрыты.

