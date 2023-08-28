Житель Шымкента пытался поджечь себя в здании прокуратуры

Выражая несогласие с процессуальным решением по уголовному делу, он облил себя бензином.

Фото: atameken.kz

Прокуратура Шымкента сообщила о попытке самоподжога в здании, передает Kazpravda.kz.

"Сегодня, 28 августа, в здание фронт офиса прокуратуры города Шымкент пришли около 15 человек с заявлением о несогласии с процессуальным решением по уголовному делу, зарегистрированному Енбекшинским районным управлением полиции, а также с требованием принять на личный прием прокурора города. При проведении дежурным прокурором разъяснительных работ один из посетителей попытался совершить самоподжог, облив себя бензином. Оперативными действиями сотрудников прокуратуры не допущен самоподжог", - говорится в информации.

Отмечается, что бригада скорой помощи оказала необходимую медицинскую помощь одной из женщин.

"Данный факт зарегистрирован в КУИ Аль-Фарабийского РУП, проводятся проверочные действия. По результатам проверки будет дана юридическая оценка действиям участников данного события", - добавили в пресс-службе.