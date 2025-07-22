Фото: Комитет по защите прав потребителей Минторговли

В Шымкенте положительно решилось дело о дефектном авто. Права потребителя были защищены при содействии городского Департамента торговли и защиты прав потребителей, сообщает Kazpravda.kz

По данным Комитета по защите прав потребителей Минторговли, в мае 2025 года житель Туркестанской области приобрел в одном из шымкентских автосалонов новый автомобиль с гарантией. Однако сразу после начала эксплуатации выявились технические неисправности, в том числе в трансмиссии и системе электронной подачи команд.

Несмотря на неоднократные обращения в сервисный центр, проблема так и не была устранена.

Потребитель направил официальную претензию с требованием либо заменить автомобиль, либо вернуть уплаченные деньги. Однако четкого ответа от автосалона он не получил. Тогда он обратился в Департамент торговли и защиты прав потребителей по городу Шымкент.