Технические неисправности он обнаружил сразу после начала эксплуатации новой машины
В Шымкенте положительно решилось дело о дефектном авто. Права потребителя были защищены при содействии городского Департамента торговли и защиты прав потребителей, сообщает Kazpravda.kz
По данным Комитета по защите прав потребителей Минторговли, в мае 2025 года житель Туркестанской области приобрел в одном из шымкентских автосалонов новый автомобиль с гарантией. Однако сразу после начала эксплуатации выявились технические неисправности, в том числе в трансмиссии и системе электронной подачи команд.
Несмотря на неоднократные обращения в сервисный центр, проблема так и не была устранена.
Потребитель направил официальную претензию с требованием либо заменить автомобиль, либо вернуть уплаченные деньги. Однако четкого ответа от автосалона он не получил. Тогда он обратился в Департамент торговли и защиты прав потребителей по городу Шымкент.
«В рамках закона «О защите прав потребителей» специалисты Департамента провели всестороннее рассмотрение ситуации и добились справедливого решения – требования заявителя были удовлетворены, его права восстановлены в полном объеме. Этот случай – наглядный пример того, как важно вовремя обращаться за защитой своих прав и использовать предусмотренные законом механизмы. Департамент торговли и защиты прав потребителей по городу Шымкент призывает граждан не оставлять без внимания проблемы, связанные с качеством товаров или услуг, и своевременно обращаться в уполномоченные органы», – говорится в тексте обращения.