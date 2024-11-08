Жители Рудного среди ночи остались без отопления

В ночь на 8 ноября в городе Рудном Костанайской области произошел прорыв теплотрассы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на телеграм-канал «Наша газета»

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Коммунальная авария случилась на улице Топоркова, где образовался значительный поток горячей воды.

«Жители района говорят, что на этом участке недавно были уложены новые трубы, но это не уберегло систему от поломки», – отмечает источник.

Согласно информации, к полуночи отопление в домах, подключенных к данной теплотрассе, уже было отключено.

Многие жители остались без тепла в разгар холодной ночи, что вызвало серьезные неудобства и обеспокоенность.

В акимате пояснили, что коммунальные службы города немедленно приступили к ремонтным работам.