Жительница Экибастуза обвинила врачей в смерти ребенка

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пишет irbistv.kz, в Экибастузе почти двухгодовалый мальчик скончался от пневмонии. Мать ребенка Валентина Хамитова утверждает, что изначально у ребенка поднялась температура. Она позвонила в поликлинику, однако врач домой так и не пришел, а лишь сделала назначение по телефону.

«Я задала вопрос врачу, придет ли она к нам. Она сказала «нет», потому что у нее заявок много. Я его сама вылечила, подняла на ноги. Проходит неделя, 19 ноября у него опять поднимается температура я звоню этому же врачу с первой поликлиники, она трубку не берет», – рассказала Валентина Хамитова.

По совету медсестры она решила пойти на прием в городскую поликлинику к другому врачу. После осмотра ничего серьезного не выявили, анализы не брали и отправили на амбулаторное лечение с диагнозом «стоматит».

Через сутки у мальчика появилась отдышка и его состояние резко ухудшилось. Ему поставили диагноз «пневмония» и госпитализировали, после чего ребенок через три часа скончался в реанимации.

«По данному случаю проведена проверка Экибастузской городской больницы Комитетом контроля качества медицинской помощи и Павлодарской области. Результаты проверки переданы в управление полиции», – утверждают в первой в городской больнице Экибастуза.

По словам мамы ребенка, после вскрытия определили окончательный диагноз «левосторонняя пневмония», «гнойный̆ бронхит», «панбронхит». Женщина требует наказать медиков.