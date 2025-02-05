Жительница Экибастуза обвинила врачей в смерти ребенка

Здравоохранение
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Дана Аменова
корреспондент

Обращение женщины опубликовали на нескольких городских пабликах, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Как пишет irbistv.kz, в Экибастузе почти двухгодовалый мальчик скончался от пневмонии. Мать ребенка Валентина Хамитова утверждает, что изначально у ребенка поднялась температура. Она позвонила в поликлинику, однако врач домой так и не пришел, а лишь сделала назначение по телефону.  

«Я задала вопрос врачу, придет ли она к нам. Она сказала «нет», потому что у нее заявок много. Я его сама вылечила, подняла на ноги. Проходит неделя, 19 ноября у него опять поднимается температура я звоню этому же врачу с первой поликлиники, она трубку не берет», – рассказала Валентина Хамитова.

По совету медсестры она решила пойти на прием в городскую поликлинику к другому врачу. После осмотра ничего серьезного не выявили, анализы не брали и отправили на амбулаторное лечение с диагнозом «стоматит».

Через сутки у мальчика появилась отдышка и его состояние резко ухудшилось. Ему поставили диагноз «пневмония» и госпитализировали, после чего ребенок через три часа скончался в реанимации.  

«По данному случаю проведена проверка Экибастузской городской больницы Комитетом контроля качества медицинской помощи и Павлодарской области. Результаты проверки переданы в управление полиции», – утверждают в первой в городской больнице Экибастуза.

По словам мамы ребенка, после вскрытия определили окончательный диагноз «левосторонняя пневмония», «гнойный̆ бронхит», «панбронхит». Женщина требует наказать медиков. 

#ребенок #Экибастуз #врачи #пневмония

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