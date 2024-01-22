Жительницу Карагандинской области поздравили со 100-летием

Ветерану ВОВ Анне Котовой из Осакаровского района 21 января исполнилось 100 лет, передает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Карагандинской области

Фото с сайта акимата Карагандинской области

Поздравили долгожительницу представители госорганов, силовых структур, общественники и воспитанники классов «Жас Сарбаз».

Со специальной концертной программой прибыл мужской хор Нацгвардии РК.

– Вы относитесь к поколению победителей, настоящих героев, которым довелось пережить все тяготы военного лихолетья, после войны поднимать страну из разрухи. Вы мужественный человек, и мы гордимся, что живём с вами в одно время, – сказал председатель областного маслихата Нуркен Кобжанов.

Анна Котова из Воронежской области. Чтобы попасть на фронт, 18-летняя девушка трижды приходила в военкомат. В 1943-м, в самый разгар боёв, она была направлена медсестрой в 65-й эвакуационный госпиталь 2-го Украинского фронта. Принимала участие в боевых действиях до конца войны. Награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За победу над Германией», «60 лет освобождения Украины от фашистских захватчиков», «Отличник санитарной службы».

После войны Анна Котова работала в учреждениях здравоохранения Осакаровского района до самого выхода на пенсию в 1977 году.