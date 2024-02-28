Живая легенда Общество 28 февраля 2024 г. 6:00 6 Любовь Доброта, Шымкент Так говорят об учительнице, перешагнувшей столетний рубеж, ее ученики и коллеги. фото пресс-службы горуправления образования У Валентины Ивановны Розум их очень много. Да и как может быть иначе, если общий педагогический стаж составляет ровно полвека? 25 лет она проработала в шымкентской школе № 8 и столько же в школе № 20. Оба учебных заведения славились мастерством педагогического состава и высоким уровнем знаний. Юбилейный день рождения Валентина Ивановна встречала в кругу родных, бывших учеников и коллег, которые даже спустя десятилетия после окончания школы поддерживают с ней связь. Долгожительница служит для них примером того, как на протяжении всей жизни оставаться активной, много читать и продолжать заниматься саморазвитием. Она убеждена, что это необходимо каждому человеку, независимо от того, сколько ему исполнилось лет. Зарядка, работа над переводами или чтение книжных новинок, а еще уроки немецкого языка для правнуков, которые она проводит дистанционно. Так проходит день Валентины Ивановны, которой неведомы скука и ничегонеделанье. А еще в ее распорядке предусмотрено время на чтение газет и просмотр телепрограмм. Без этого она тоже не мыслит свою жизнь: иначе как можно оставаться в информационном поле, знать, чем и как живет страна? Так что Валентине Ивановне было о чем поговорить с министром просвещения Гани Бейсембаевым, который, будучи в Шымкенте в командировке, заехал поздравить ветерана с днем рождения. Для юбиляра это стало полной неожиданностью, но она ничуть не растерялась и рассказала министру, что наблюдает за изменениями, происходящими в сфере образования. – Наш Президент принимает значительные меры по поддержке учителей, особенно сельских, – отметила Валентина Розум. – Это меня радует, ведь все зависит от педагога. Все знания ребенок впитывает от учителя, он – главное звено в воспитании нашего общества. Гани Бейсембаев поблагодарил почетного педагога за огромный труд, преданность профессии и воспитание нескольких поколений учеников, многим из которых она смогла передать трепетное отношение к учительскому труду, что в итоге определило их дальнейшую судьбу. В школах города еще работают много преподавателей, лично знающих Валентину Ивановну, для них она – пример того, каким должен быть Учитель с большой буквы. – Мы гордимся тем, что Вы есть у нас, – Гани Бейсембаев вручил Валентине Розум букет цветов. – Нам всем, всему педагогическому сообществу нужно на Вас равняться! Вы – олицетворение педагогической профессии. Здоровья Вам и стойкости духа! Мы все рассчитываем на профессиональную помощь коллег, за плечами которых многолетний опыт. Уверен, что наши совместные усилия позволят создать лучшие условия для обучения наших детей. Валентина Ивановна не стала скрывать, что в школьные годы мечтала стать врачом, планировала учиться в мединституте в Алма-Ате. Утром 22 июня 1941 года после выпускного вечера она, как и ее одноклассники, узнала, что началась война. Это внесло коррективы в планы. Вместе с подругой они отправились в Алма-Ату, но на тот момент в мединституте уже закончился прием документов. Тогда девушки пошли в Институт иностранных языков. Обе выбрали факультет немецкого языка, решив, что станут переводчиками и непременно отправятся на фронт. Так здравоохранение, возможно, потеряло талантливого врача, зато совершенно точно, что образование приобрело педагога с феноменальной памятью и справедливым, уважительным отношением к детям, не жалеющего личного времени, чтобы научить своему предмету. С высоты прожитых лет, как и в годы учительства, Валентина Ивановна советует школьникам хорошо учиться, самоотверженно трудиться, любить свою страну. #аким #юбилей #учитель #поздравления #100 лет #Валентина Розум