Живая легенда

У Валентины Ивановны Розум их очень много. Да и как может быть иначе, если общий педагогический стаж составляет ровно полвека? 25 лет она проработала в шымкентской школе № 8 и столько же в школе № 20. Оба учебных заведения славились мас­терством педагогического состава и высоким уровнем знаний.

Юбилейный день рождения Валентина Ивановна встречала в кругу родных, бывших учеников и коллег, которые даже спустя десятилетия после окончания школы поддерживают с ней связь. Долгожительница служит для них примером того, как на протяжении всей жизни оставаться активной, много читать и продолжать заниматься саморазвитием. Она убеж­дена, что это необходимо каждому человеку, независимо от того, сколько ему исполнилось лет.

Зарядка, работа над переводами или чтение книжных новинок, а еще уроки немецкого языка для правнуков, которые она проводит дистанционно. Так проходит день Валентины Ивановны, которой неведомы скука и ничегонеделанье. А еще в ее распорядке предусмотрено время на чтение газет и просмотр телепрограмм. Без этого она тоже не мыслит свою жизнь: иначе как можно оставаться в информационном поле, знать, чем и как живет страна?

Так что Валентине Ивановне было о чем поговорить с министром просвещения Гани Бейсембаевым, который, будучи в Шымкенте в командировке, заехал поздравить ветерана с днем рож­дения. Для юбиляра это стало полной неожиданностью, но она ничуть не растерялась и рассказала министру, что наблюдает за изменениями, происходящими в сфере образования.

– Наш Президент принимает значительные меры по поддержке учителей, особенно сельских, – отметила Валентина Розум. – Это меня радует, ведь все зависит от педагога. Все знания ребенок впитывает от учителя, он – главное звено в воспитании нашего общества.

Гани Бейсембаев поблагодарил почетного педагога за огромный труд, преданность профессии и воспитание нескольких поколений учеников, многим из которых она смогла передать трепетное отношение к учительскому труду, что в итоге определило их дальнейшую судьбу. В школах города еще работают много преподавателей, лично знающих Валентину Ивановну, для них она – пример того, каким должен быть Учитель с большой буквы.

– Мы гордимся тем, что Вы есть у нас, – Гани Бейсембаев вручил Валентине Розум букет цветов. – Нам всем, всему педагогическому сообществу нужно на Вас равняться! Вы – олицетворение педагогической профессии. Здоровья Вам и стойкости духа! Мы все рассчитываем на профессио­нальную помощь коллег, за плечами которых многолетний опыт. Уверен, что наши совместные усилия позволят создать лучшие условия для обу­чения наших детей.

Валентина Ивановна не стала скрывать, что в школьные годы мечтала стать врачом, планировала учиться в мединституте в Алма-Ате. Утром 22 июня 1941 года после выпускного вечера она, как и ее одноклассники, узнала, что началась война. Это внесло коррективы в планы. Вмес­те с подругой они отправились в Алма-Ату, но на тот момент в мединституте уже закончился прием документов. Тогда девушки пошли в Институт иностранных языков. Обе выбрали факультет немецкого языка, решив, что станут переводчиками и непременно отправятся на фронт.

Так здравоохранение, возможно, потеряло талант­ливого врача, зато совершенно точно, что образование приобрело педагога с феноменальной памятью и справедливым, уважительным отношением к детям, не жалеющего личного времени, чтобы научить своему предмету. С высоты прожитых лет, как и в годы учительства, Валентина Ивановна советует школьникам хорошо учиться, самоотверженно трудиться, любить свою страну.