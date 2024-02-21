Жомарт Алиев назначен вице-министром экологии и природных ресурсов

Ранее занимавший этот пост Бекмагамбетов Досбол Боташевич освобожден от должности

Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства Республики Казахстан Алиев Жомарт Шияпович назначен вице-министром экологии и природных ресурсов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина, передает Kazpravda.kz.

Жомарт Алиев родился в 1969 году в Акмолинской области. Окончил Казахский политехнический институт имени В.И. Ленина, Кокшетауский университет имени А. Мырзахметова.

Трудовую деятельность начал в 1985 году механизатором Красноярского совхоза Кокшетауской области.

В 1993-1999 гг. — мастер участка по производству щебня рудника открытых горных работ комбината «Васильковский ГОК».

С 1999 по 2002 гг. — гл. специалист отделов металлов и углеводородного сырья Комитета геологии и охраны недр Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды РК.

В 2002-2005 гг. — начальник Павлодарской региональной инспекции охраны и использования недр территориального управления «Центрказнедра».

В 2005-2010 гг. работал на разных должностях в структуре Министерства охраны окружающей среды РК.

2010-2012 гг. — эксперт; гл. эксперт управления государственной инспекции и выдачи разрешений Комитета госинспекции нефтегазового комплекса Министерства нефти и газа РК.

2012-2014 гг. — заместитель председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства охраны окружающей среды РК.

2014-2017 гг. занимал руководящие должности в Министерстве энергетики РК.

2017-2022 гг. работал по контракту с АО «Институт развития электроэнергетики и энергосбережения (Казахэнергоэкспертиза)» в рамках проекта «Повышение энергоэффективности в Казахстане».

В 2023 г. — советник министра экологии и природных ресурсов РК.

2023-2024 гг. — председатель Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР РК.

С февраля 2024 года — вице-министр экологии и природных ресурсов.