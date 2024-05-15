Жумангарин предложил Вьетнаму производить батареи для электромобилей в Казахстане

Международное сотрудничество, Экономика, Правительство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин провел встречу с министром промышленности и торговли Вьетнама Нгуен Хонг Зиеном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства 

Фото: пресс-служба правительства

«Вьетнам для Казахстана является одним из важных партнеров в Азии. По итогам официального визита президента РК в августе прошлого года мы отмечаем высокую активность наших двусторонних отношений: товарооборот вырос на 85%, достигнув почти $1 млрд. Между нашими странами выполняются 13 авиарейсов в неделю. Есть готовность расширять географию полетов», — отметил на встрече Серик Жумангарин.

Вице-премьер также предложил вьетнамским компаниям изучить возможности Транскаспийского международного транспортного маршрута, который позволит вьетнамскому экспорту перемещаться с востока на запад в 3-4 раза быстрее, чем по морским маршрутам, значительно сократив расходы. 

«Мы считаем ТМТМ наиболее оптимальным маршрутом между Азией и Европой. Также предлагаем задействовать мощности казахстанско-китайского терминала в морском порту Ляньюньган и сухого порта в Сиане», — подчеркнул он. 

В рамках встречи стороны обсудили возможность сотрудничества в сфере добычи и обработки редкоземельных металлов.  Вьетнамской делегации было предложено обратить внимание на крупные месторождения лития в Казахстане для производства литий-ионных батарей для электромобилей. Это будет способствовать росту высокотехнологичного сектора Казахстана и позволит вьетнамским автопроизводителям сохранять свои конкурентные преимущества. 

Справочно: в 2023 году товарооборот между Казахстаном и Вьетнамом составил $979,2 млн – рост на 85,4% по сравнению с 2022 годом ($528,3 млн). Экспорт составил $180,2 млн (+44,1%), импорт – $799 млн (+98%). 

#производство #Правительство #Вьетнам

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