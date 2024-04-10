Жумангарин встретился с пострадавшими жителями райцентра в Актюбинской области

Правительство, Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Серик Жумангарин осмотрел состояние социальных учреждений и встретился с жителями поселка Кобда Актюбинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

Районный центр Кобда насчитывает свыше 1530 домов. В связи с паводками объявлен режим ЧС местного масштаба. В поселке под водой оказались 279 домов и 10 административных зданий: школа, спортивный комплекс, магазины.

По состоянию на 9 апреля полностью разрушенными оказались 25 домов, в аварийном состоянии – 12. Их жители с 27 марта находятся в эвакуационных пунктах поселка.  

Паводки – нередкое явление в этом селе. В прошлом году пострадавшим жителям отстроили вместо саманных добротные дома из кирпича. Вице-премьер зашел в один из таких. 

«Раньше у меня было 76 квадратов, саманный дом, много проблем, конечно, было. Сейчас просторный дом, участок 10 соток, сад хотим разбить. Я педагог, в школе работала, по специальности биолог-географ, сейчас на пенсии. Возглавляю комитет педагогов-ветеранов,  занимаюсь общественной работой», — говорит хозяйка дома Назифа Алдрабекова. 

Серик Жумангарин осмотрел подтопленный спортивный комплекс. К восстановительным работам пока не приступали. Посетил эвакуационный пункт, расположенный в спортивной школе. Там размещены 13 человек, еще 30 – в другом. Часть людей разъехалась по родственникам, или вернулась в свои дома, в пунктах остаются те, кому пока некуда идти. Среди них – 75-летний Николай Лашко. Его дом после паводков не подлежит восстановлению. Николай Александрович на условия не жалуется, но хочет вернуться к себе домой. 

Серик Жумангарин поручил акиму Кобдинского района Изгилику Тынымгерееву как можно скорее приступить к строительству нового жилья для пострадавших. Место с уже подведенной инфраструктурой для этого есть.

Также во время объезда Кобдинского района Серик Жумангарин осмотрел затонувшие дома и плотину Саукайын. 

#Актюбинская область #паводки #Правительство

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