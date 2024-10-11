Жумангарину вручили орден «Дустлик» от имени президента Узбекистана

Международное сотрудничество , Правительство
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Заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин встретился с чрезвычайным и полномочным послом Республики Узбекистан в Казахстане Бахтиёром Ибрагимовым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Фото: пресс-служба правительства РК

Стороны обсудили перспективные проекты сотрудничества Казахстана и Узбекистана в аграрной сфере, сделав акцент на создании совместных производств по глубокой переработке пшеницы, риса и других сельскохозяйственных культур.

Участники встречи с удовлетворением отметили высокий уровень и активную динамику торгово-экономического сотрудничества двух стран, эффективное взаимодействие бизнеса по различным направлениям деятельности.

От имени главы Узбекистана Бахтиёр Ибрагимов вручил Серику Жумангарину орден «Дустлик».

Напомним, в августе 2024 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о награждении ряда казахстанцев орденом «Дустлик», отметив их личный вклад в выведение на новый уровень отношений взаимного уважения, доверия, добрососедства и стратегического партнерства между Республикой Узбекистан и Республикой Казахстан.

#Узбекистан #награда #Жумангарин #орден #Дустлик

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