Президент Узбекистана наградил ряд казахстанцев орденом «Дустлик»

В числе представленных к награде: государственный советник Ерлан Карин, помощник президента Казахстана Руслан Желдибай, заместитель премьер-министра Серик Жумангарин, министр культуры и информации Аида Балаева, посол Казахстана в Узбекистане Бейбут Атамкулов, председатель Ассоциации этнокультурных объединений узбеков в Казахстане Икрам Хашимжанов.

«Замечательно, что высшие государственные награды Узбекистана получают наши коллеги из Казахстана! Благодаря политической воле наших лидеров Казахстан и Узбекистан стремительно развивают многогранные союзнические отношения. Нам нужно быть рядом. Сотрудничая, мы гораздо быстрее добьёмся ещё большего процветания наших стран и благополучия наших народов», - отметила Саида Мирзиёева.