Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

При координации прокуратуры городского района Тұран к уголовной ответственности привлечён должник, умышленно уклонявшийся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей, сообщает Kazpravda.kz

Несмотря на наличие реальной возможности выполнять свои обязательства, он длительное время не предпринимал мер по погашению задолженности, которая составила 1 171 723 тенге.

«Ранее он уже привлекался к административной ответственности по части 1 статьи 669 Кодекса РК об административных правонарушениях, а также к уголовной ответственности по статье 139 УК РК за аналогичное нарушение — 11 июля 2022 года. В связи с этим приговором суда от 16 мая 2025 года он признан виновным по статье 139 УК РК и приговорён к шести месяцам лишения свободы. Приговор суда не вступил в законную силу», – пояснили в надзорном органе.

Там же напомнили, что неисполнение алиментных обязательств более трёх месяцев влечёт уголовную ответственность до двух лет ограничения либо лишения свободы либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов.