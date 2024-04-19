Знание казахского языка помогло многодетной матери спасти детей из горящего дома

Годовалая Адина не сходит с рук, приболела. Мама гладит ее и успокаивает. Казахским именем свою единственную дочь мама четверых детей Марина Гафарова назвала в честь подруги детства, жившей в доме напротив. Девочки-сверст­ницы дружили с малых лет.

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На их улице в Шардаре, как, впрочем, и на остальных, в то время был полный интернационал. По соседству жили люди разных национальностей, звучали разные языки. Мама Марины уже тогда хорошо знала казахский язык, а иначе как общаться­ с соседями? Рядом жили турки, узбеки, азербайд­жанцы...

– Вопрос языка, на котором говорить, вообще у нас не стоял, – говорит Марина Гафарова. – Самое главное – было уважение друг к другу, желание помочь и поддержать, безоговорочное почитание младшими старших. Нам это прививали с детства.

Родители подружки Адины говорили в основном на казахском языке, как и старшие братья. А вот девочке нравилось выговаривать русские слова. Она повторяла их вслед за Мариной, оттачивая произношение.

– Братья Адины разговаривали на казахском, и мне всегда было любопытно, о чем они говорят, – вспоминает моя собеседница. – В какой-то момент я просто загорелась выучить язык. Так я помогла Адине освоить русский язык, а ее братья, получилось, поддержали меня в освоении казахского. В школу я пришла, уже свободно разговаривая на двух языках.

Марину определили в казахскую школу, хотя по соседству была и русская. При оформлении документов случился неприятный инцидент с учительницей, и мама решила не усугублять ситуацию, а отвести дочь в другую школу. На казахском языке Марина училась до четвертого класса, пока семья не переехала в Шымкент.

– Важно не то, какой ты национальности, а то, в какой стране живешь, – считает Марина Гафарова. – Как можно не знать язык страны проживания?

Марина говорит, что знание государственного языка здорово помогает ей в жизни. И в ее доме звучат два языка, чтобы дети тоже с детства свободно могли говорить и на русском, и на казахском. Старший сын учится в русском классе, хотя прекрасно говорит на казахском, а двоих младших супруги определили в казахские классы.

– Чтобы выучить язык, надо общаться и больше читать, – убеждена Марина Гафарова. – Даже по своим детям вижу: сейчас на уроках в основном дети пишут, не понимая толком ни слов, ни текста. Думаю, нужны массовые курсы для молодежи по изучению языка. Да, есть центр изучения государственного языка, один на весь город. Он не может принять всех желающих, да и неудобно в таком большом городе ехать на «край географии» на занятия, делая это после уроков или работы. Такие центры должны быть в шаговой доступности, как курсы корейского, китайского, английского, турецкого и прочих иностранных языков. Тогда все намного быстрее освоят казахский язык. Для государства это выгоднее, чем содержать штаты переводчиков. Это ускорит повсеместный переход на государственный язык. Пока же, мне кажется, нет достаточного вклада в бесплатное изучение казахского языка.

Знание государственного языка, кроме практического применения в повседневной жизни, поз­воляющее в любой аудитории чувствовать себя комфортно, помогло многодетной матери спасти детей из горящего дома. Тогда, в декабре прошлого года, в соседнем дачном домике далеко за полночь начался пожар. Молодая женщина, не раздумывая, бросилась на помощь, зная, что там шестеро малолетних детей и дома нет никого из взрослых.

– Я крикнула: «Кiм бар?», и старший из детей – 12-летний мальчик – ответил мне, что они тут, в доме, – рассказывает Марина Гафарова. – В ответ, также на казахском языке, я стала говорить, чтобы они все подошли к окну, ведь путь через дверь уже был отрезан огнем. Тем временем разбила окно металлическим чайником, помогла выбраться детям наружу. Ничуть не преувеличиваю, но в тот момент значение имели даже секунды. Не знаю, как бы все произошло, если бы я не смогла быстро донести до детей на понятном им языке то, что им необходимо делать.

Поистине смелый поступок Марины не остался незамеченным. Аким города Габит Сыздыкбеков посетил бывший дачный массив, где случился пожар, поблагодарив мужественную и смелую многодетную мать, не колеблясь бросившуюся спасать детей. И даже пообещал поддержать Марину Гафарову, которая сама является матерью четверых детей и в данное время испытывает некоторые жизненные трудности, помочь ей за счет спонсоров решить жилищный вопрос.

В дни празднования Наурыза Марину пригласили в городской акимат, где аким города вручил ей ключи от 4-комнатной квартиры в одной из новостроек Шымкента. Правда, пока Марина живет, как и жила, в ветхом дачном домике, надеясь, что обещание будет-таки выполнено и ее семью ждет новоселье.