Знание казахского языка помогло многодетной матери спасти детей из горящего дома

Общество
52
Любовь Доброта

Годовалая Адина не сходит с рук, приболела. Мама гладит ее и успокаивает. Казахским именем свою единственную дочь мама четверых детей Марина Гафарова назвала в честь подруги детства, жившей в доме напротив. Девочки-сверст­ницы дружили с малых лет.

фото автора

На их улице в Шардаре, как, впрочем, и на остальных, в то время был полный интернационал. По соседству жили люди разных национальностей, звучали разные языки. Мама Марины уже тогда хорошо знала казахский язык, а иначе как общаться­ с соседями? Рядом жили турки, узбеки, азербайд­жанцы...

– Вопрос языка, на котором говорить, вообще у нас не стоял, – говорит Марина Гафарова. – Самое главное – было уважение друг к другу, желание помочь и поддержать, безоговорочное почитание младшими старших. Нам это прививали с детства.

Родители подружки Адины говорили в основном на казахском языке, как и старшие братья. А вот девочке нравилось выговаривать русские слова. Она повторяла их вслед за Мариной, оттачивая произношение.

– Братья Адины разговаривали на казахском, и мне всегда было любопытно, о чем они говорят, – вспоминает моя собеседница. – В какой-то момент я просто загорелась выучить язык. Так я помогла Адине освоить русский язык, а ее братья, получилось, поддержали меня в освоении казахского. В школу я пришла, уже свободно разговаривая на двух языках.

Марину определили в казахскую школу, хотя по соседству была и русская. При оформлении документов случился неприятный инцидент с учительницей, и мама решила не усугублять ситуацию, а отвести дочь в другую школу. На казахском языке Марина училась до четвертого класса, пока семья не переехала в Шымкент.

– Важно не то, какой ты национальности, а то, в какой стране живешь, – считает Марина Гафарова. – Как можно не знать язык страны проживания?

Марина говорит, что знание государственного языка здорово помогает ей в жизни. И в ее доме звучат два языка, чтобы дети тоже с детства свободно могли говорить и на русском, и на казахском. Старший сын учится в русском классе, хотя прекрасно говорит на казахском, а двоих младших супруги определили в казахские классы.

– Чтобы выучить язык, надо общаться и больше читать, – убеждена Марина Гафарова. – Даже по своим детям вижу: сейчас на уроках в основном дети пишут, не понимая толком ни слов, ни текста. Думаю, нужны массовые курсы для молодежи по изучению языка. Да, есть центр изучения государственного языка, один на весь город. Он не может принять всех желающих, да и неудобно в таком большом городе ехать на «край географии» на занятия, делая это после уроков или работы. Такие центры должны быть в шаговой доступности, как курсы корейского, китайского, английского, турецкого и прочих иностранных языков. Тогда все намного быстрее освоят казахский язык. Для государства это выгоднее, чем содержать штаты переводчиков. Это ускорит повсеместный переход на государственный язык. Пока же, мне кажется, нет достаточного вклада в бесплатное изучение казахского языка.

Знание государственного языка, кроме практического применения в повседневной жизни, поз­воляющее в любой аудитории чувствовать себя комфортно, помогло многодетной матери спасти детей из горящего дома. Тогда, в декабре прошлого года, в соседнем дачном домике далеко за полночь начался пожар. Молодая женщина, не раздумывая, бросилась на помощь, зная, что там шестеро малолетних детей и дома нет никого из взрослых.

– Я крикнула: «Кiм бар?», и старший из детей – 12-летний мальчик – ответил мне, что они тут, в доме, – рассказывает Марина Гафарова. – В ответ, также на казахском языке, я стала говорить, чтобы они все подошли к окну, ведь путь через дверь уже был отрезан огнем. Тем временем разбила окно металлическим чайником, помогла выбраться детям наружу. Ничуть не преувеличиваю, но в тот момент значение имели даже секунды. Не знаю, как бы все произошло, если бы я не смогла быстро донести до детей на понятном им языке то, что им необходимо делать.

Поистине смелый поступок Марины не остался незамеченным. Аким города Габит Сыздыкбеков посетил бывший дачный массив, где случился пожар, поблагодарив мужественную и смелую многодетную мать, не колеблясь бросившуюся спасать детей. И даже пообещал поддержать Марину Гафарову, которая сама является матерью четверых детей и в данное время испытывает некоторые жизненные трудности, помочь ей за счет спонсоров решить жилищный вопрос.

В дни празднования Наурыза Марину пригласили в городской акимат, где аким города вручил ей ключи от 4-комнатной квартиры в одной из новостроек Шымкента. Правда, пока Марина живет, как и жила, в ветхом дачном домике, надеясь, что обещание будет-таки выполнено и ее семью ждет новоселье.

#помощь #знание #изучение #ЮКО #казахский #р егионы

Популярное

Все
Краснокнижную птицу, упавшую с неба под Костанаем, выпустили на волю
В столице представили лучшие автомобили, запчасти, комплектующие 400 компаний из 20 стран мира
Большую воду первыми приняли дачи в поймах рек
Весенний автосезон: об амбициях, удобстве и пользе альтернативного транспорта
Железные герои дарят живое участие
Более ста детей из ЗКО продолжат обучение в центре оздоровления в Кызылординской области
Столетняя фронтовичка готовится встретить 9 мая
Кто возьмет миллион?
Студентка из ЗКО после окончания вуза планирует преподавать государственный язык иностранцам
В Астане проходит показ раритетных костюмов, в которых выступали казахстанские чемпионы
Не увидим звезд футбола?
Народная инициатива легла в основу создания музея хлопководства
Не все боевые награды нашли своих героев
Назначения
Как купеческий особняк из кадастра исчез
Казахский надо сделать модным – преподаватель
Знание казахского языка помогло многодетной матери спасти детей из горящего дома
Сделки с недвижимостью следует проверять –эксперт
Целина: как это было
Интервью премьер-министра Армении Н.В. Пашиняна газетам Egemen Qazaqstan и «Казахстанская правда»
Как минимум десятого ребенка родили 110 женщин в прошлом году в Казахстане
Дело Бишимбаева: защита требует учесть оценку российских судмедэкспертов
Токаев поручил обеспечить мониторинг работ по восстановлению жилья для граждан
Лишь 7% территории Казахстана покрыто снегом
На суде Байжанов выкрикнул в адрес Бишимбаева: «Он убийца!»
АПК: в Казахстане очищены 200 км ирригационных сетей
Психологи показали простой способ побороть гнев
Минтранспорта договаривается с узбекскими коллегами о пропуске фур, застрявших близ Кульсары
Ашимбаев выступил на семинаре по использованию Big Data в аналитике
Право на алименты имеют не только несовершеннолетние дети, но и бывшая супруга – юрист
«Казахские» динозавры: узнать, представить, нарисовать, слепить...
Защитник Бишимбаева проявил неуважение к суду
Умер знаменитый итальянский модельер Роберто Кавалли
Спецпоказ полнометражного фильма «Каныш» прошел в Астане
Президент соболезнует в связи с кончиной композитора Абдимомына Желдибаева
Военные билеты перевели в цифровой формат
Данияр Ашимбаев прокомментировал тезисы Токаева о развитии казахстанской науки
Йога, шахматы, вокал: как работают центры для пожилых людей в Астане
Дело Бишимбаева: хроника самого громкого судебного процесса года
Колоссальный денежный приз может завоевать скакун Кабирхан из Казахстана
Не только веселиться, но и наполнять нравственным содержанием
Архивные кинопленки и фотографии рассказывают о том, как возрождался великий праздник
И жент, и курт «оделись» в шоколад
В Алматинской области высажено свыше 17 тыс. саженцев
Двадцать лет назад Айгуль Жансерикова шагнула не только в мир войлока, но и в креативную индустрию
В Казахстане проживают 1 472 человека с именем Наурыз
Наурыз-коже, ярмарка и много призов: в Астане с размахом отмечают весенний праздник
Дело Бишимбаева: почему свидетель удалил видео с камер наблюдения
Урбанисты хотят изменить облик Атырау
Елена Рыбакина вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Майами
Полицейские поздравили детей из приюта с праздником Наурыз в Костанае
В нашем ауле праздник ждали с нетерпением
В Москве неизвестные открыли стрельбу из автоматов в торговом центре
Токаев: Казахстан решительно осуждает террористический акт против мирных граждан в Москве
В Атырау объявлен режим ЧС. Город ждет прихода большой воды
Дело Бишимбаева: прокурор сообщила, что его телефон не удалось разблокировать
Спикер Мажилиса поздравил с Наурыз мейрамы
Маулен Ашимбаев поздравил казахстанцев с праздником Наурыз

Читайте также

Казахский надо сделать модным – преподаватель
Студентка из ЗКО после окончания вуза планирует преподавать…
Столетняя фронтовичка готовится встретить 9 мая
Религиозную литературу изъяли у жителя Атырау в аэропорту

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]