Золотая книга славы

Гостей-старшеклассников и корреспондента «Казахстанской правды» первой встречает старший научный сотрудник Акшолпан Алимбаева.

– В статье Первого Президента Казахстана «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания» говорится, что наша страна вступила в третью волну модернизации, а первое условие ее успеха – это сохранение своей культуры, собственного национального кода, – напомнила детям ученый.

Она рассказала школьникам о том, как история города отразилась в архивных материалах. Еще в древние времена на месте нашей столицы была ставка гуннов. По данным исследователей, на языке тюркоязычных гуннов слово «ак» обозначает «запад», а «мола» – «крепость», а это значит, что «Акмола», вероятно, переводится как «Западная крепость». Есть и другие версии. Таким образом, местность акмолинского Приишимья издревле находилась во владении предков казахов.

Общение и осмысление

По словам научного работника, в хранилищах собраны данные о многих людях, достопримечательностях, новостройках и предприятиях столицы в разные годы.

Особое внимание в архиве уделяется деятельности Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева. Уникальные документы наглядно показывают один из самых ярких периодов независимости – перенос столицы в тогда еще Акмолу и начало эпохи большого строительства главного города страны. Ведь и сам архив – дитя столицы.

Первоначально были собраны документы с начала XX века и по наши дни. А в последнее время коллекция пополнилась материалами XVIII–XIX веков по истории столицы и всего Казахстана из зарубежных хранилищ.

Особо следует сказать, что архив не только хранит документы, но и предоставляет горожанам возможности для их осмысления и применения, ведь здесь есть площадка для общения, проведения научных конференций и состязаний, к примеру, интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?». Одна из них уже прошла в честь празднования Дня города и была, конечно же, посвящена вопросам истории Казахстана. Теперь есть время подготовиться к следующей игре.

– Недавно появилась новая коллекция документов спортсменов – чемпионов Казахстана. К примеру, личный фонд олимпийского чемпиона, заслуженного мастера спорта Казахстана по боксу Серика Сапиева. Он сдал на хранение свои медали и многочисленные грамоты с тем, чтобы они всегда были доступны для обозрения любителям спорта, – поясняет Акшолпан Алимбаева.

По ее словам, хоккейный клуб Нур-Султана «Барыс» также открыл в архиве свой фонд. Он содержит многочисленные материалы о спортсменах клуба, выдающихся тренерах, записи трансляций матчей, грамоты и многие другие документы, составившие архивную коллекцию спортивных достижений. В любое удобное время можно прийти и ознакомиться с ними в читальном зале. Достижения наших спортсменов также являются показателем силы духа и безграничных возможностей человека.

Школьники говорят, что им важно знать не только историю города, но и понять, какие культурные ценности хранит архив, чтобы использовать эти материалы в учебе и для написания научных проектов.

Примеры из прошлого

Здесь собрано много интересных материалов. Например, документы знаменитой швейной фабрики, которая была образована еще в довоенные годы, а во время Великой Отечественной войны ей присвоили имя Героя Советского Союза – легендарной пулеметчицы Маншук Маметовой.

Фабрика обрела известность далеко за пределами Казахстана и постоянно занимала на международных конкурсах передовые места. Это свидетельство высокого мастерства трудовой славы наших горожан, как и история других знаменитых в прошлом предприятий города – «Казахсельмаша», «Целинсельмаша».

Поскольку школа № 47 является гимназией с углубленным изучением украинского языка и истории, ребята интересуются историей появления в городе насосного завода («Целингидромаш»), эвакуированного в годы Великой Отечественной войны из украинского Мелитополя.

Акшолпан Алимбаева рассказывает, что спустя месяц после прибытия завод начал выпускать противотанковые гранаты и снаряды для фронта, а после войны перешел на выпуск мирной продукции. Это тоже прекрасный пример трудовой доблести и самоотверженности наших горожан.

– В нашем городе был уникальный опыт прославления рабочего человека, трудовой доблести и самоотверженности, – делится Акшолпан Алимбаева. – Этот проект назывался «Золотая книга славы». В нее заносили имена горожан, добившихся наилучших показателей в труде, развитии экономики и культуры. Увидеть свое имя в такой книге было очень почетно…

Ребята задают вопросы о знаменитых людях нашего города, внесших заметный вклад в развитие Нур-Султана и всего Казахстана, в том числе представителях украинской диаспоры.

– В 1954 году, в первый год освоения целины, Украина отправила к нам свыше 8 тысяч специалистов и квалифицированных рабочих: трактористов, шоферов, слесарей, агрономов, – говорит Акшолпан Алимбаева. – А от комсомольцев и молодежи Украинской ССР в тот год поступило свыше 65 тысяч заявлений с просьбой отправить их в Казахстан на освоение целинных и залежных земель. Уже в первые месяцы целинной эпопеи из Украины к нам приехали больше 24 тысяч украинских комсомольцев. Приток украинцев и представителей других народов Советского союза продолжался и в последующие годы. Энтузиазм молодежи в те дни был неподдельным, несмотря на суровые условия. Люди жили зимой и летом в палатках, работали беззаветно в экстремальных природных и бытовых условиях, и вся страна знала и гордилась их трудовыми подвигами, великой силой духа. В этом прежде всего ценность хранящихся в архиве материалов о первоцелинниках.

Персонально о главном

По словам Акшолпан Алимбаевой, в столичном архиве созданы и персональные фонды украинцев, внесших вклад в развитие нашей страны.

Например, фонд профессора, доктора технических наук Виля Бубело, родившегося в городе Хорлы Херсонской области Украинской ССР. В Целинограде в 1960-е годы он работал на хлебокомбинате, затем в инженерно-строительном институте (ЦИСИ), на кафедре электротехники и автоматизации, умело сочетая работу педагога с научной деятельностью. По его инициативе в ЦИСИ было сформулировано перспективное научное направление, за разработку которого Виль Бубело получил звание лауреата премии Совета министров Казахской ССР.

К тому же Виль Власович являлся автором 95 научных трудов, активно занимался изобретательством, получил 20 авторских свидетельств и 8 иностранных патентов, которые были зарегистрированы в США, Великобритании, Японии. В 1990 году ему было присвоено звание «Заслуженный изобретатель Казахской ССР».

Работник архива также отмечает уникальность документов Людмилы Гаценко, родившейся в селе Алексеевка Акмолинской области. Людмила училась в средней школе № 1 Акмолинска, а затем окончила Челябинское училище по направлению «хореография». Вернулась в Целиноград, работала во Дворце целинников балетмейстером-репетитором в народном ансамбле «Целинник», а в феврале 1977 года по поручению областного управления культуры организовала казахский национальный ансамбль «Алтын дән».

Под ее руководством ансамбль имеет звание народного, стал лауреатом всесоюзных фестивалей. Ансамбль имеет множество наград, дипломов на многочисленных международных конкурсах. Танцевать в ансамбле «Алтын дән» было всегда престижно, и многие девочки Целинограда (нынешнего Нур-Султана) мечтали попасть в этот ансамбль.

За выдающиеся заслуги Людмиле Гаценко в 1990 году было присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры». В 1999 году ансамбль был приглашен на Международный конкурс танца во Францию, где был награжден золотой медалью. А в 2002 году за активное участие в переезде столицы и днях культуры Астаны в Москве она была награждена юбилейной медалью. В июне 2008 года Людмила Гаценко участвовала в конкурсе «Личности в истории города», посвященном 10-летию международной презентации новой столицы Казахстана.

Кроме того, в архиве хранятся данные о других представителях украинской диаспоры в Казахстане. Об Иване Терещенко, с 1946 по 1981 год работавшем учителем, завучем, директором вечерней школы № 2 Акмолинска. Есть фонды ветеранов Великой Отечественной войны: Маргариты Шматченко, Федора Семененко, Ивана Теличенко, работавшего в послевоенные годы директором совхоза «Калининский».

Очаг друзей

Имеется в городском архиве и фонд культурного центра «Ватра», созданного в годы независимости Казахстана и духовно объединившего украинцев Акмолинской области.

У истоков этого общественного объединения стоял талантливый казахстанский хирург и общественный деятель Зиновий Грицуляк. А в настоящее время «Ватру» возглавляет заместитель председателя Ассоциации «Украинцы Казахстана» Тарас Чернега. В соавторстве с профессором Жумабековой он подготовил и издал в столице украинско-казахский разговорник, а к 115-летию Мухтара Ауэзова перевел на украинский язык и опубликовал в газете «Українські новини» повесть писателя «Көк Серек» («Сірий Лютий»). Кроме того, представил в профильное министерство подготовленный перевод на украинский язык книги Абая «Қара сөз». Тарас Чернега – автор многих статей и материалов, опубликованных на страницах республиканской газеты «Українськi новини», единственной украиноязычной газеты в Азии.

Газета была основана в 1994 году – первый номер вышел 14 июля. С рождением новую газету поздравил Первый Президент нашей страны Нурсултан Назарбаев. В его приветствии было сказано: «Мне приятно поздравить вас, дорогие друзья, а вместе с вами и всю украинскую общественность многонационального Казахстана с выходом в свет первого номера газеты «Українські новини». Знаменательно, что в это время, опаленное межэтническими конфликтами в разных регионах мира, в нашей республике появилось новое периодическое издание, призванное укреплять добрососедство, мир и согласие между людьми».

– «Ватра» – это поэтическое и во многом символическое название, – говорит Акшолпан Алимбаева. – На украинском языке оно обозначает огонь родного очага и соответствует таким казахским словам, как отбасы, жануя, ошак. Это место, где собираются друзья, близкие люди, единомышленники, чтобы согреть у огня руки, а в общении – душу. Главной задачей «Ватры» всегда остается образовательная и культурно-просветительская деятельность.

Свидетельствуют фотографии

Затем руководитель отдела информационно-разъяснительной работы архива Сауле Бекетаева показала школьникам фильм об истории Нур-Султана, созданный столичными студентами, и фотовыставку старого Акмолинска, предоставленную Ринатом Имамовым, сыном известного фотожурналиста Нурмухамада Имамова.

На снимках наглядно видно, как рос и развивался наш город, благодаря сплоченному труду и дружбе людей разных национальностей, объединенных казахским шаныраком. Школьники узнают новые и старые здания нашей столицы, с интересом вглядываются в фотографии известных людей, спортсменов, героев труда прошедших эпох.

К слову, в столичном архиве также есть фонд Нурмухамада Имамова, где хранятся его фотопленки.

– Сносили старые дома или начиналась новая стройка – Нурмухамад Имамов был уже рядом, фотографировал, чтобы ни один штрих из жизни нашего города не остался незамеченным, – говорит Сауле Бекетаева. – Знаменитый фотограф снимал панорамы с крыш домов, поднимался на трубы котельных, ни один миг истории не в силах был упустить. Он словно догадывался, что на месте Целинограда будет новая столица Казахстана, и хотел сохранить ее предысторию для новых поколений.

Помимо съемок города сохранились фото встреч горожан с Сабитом Мукановым и Розой Баглановой, космонавтом Виктором Горбатко и артистом Борисом Андреевым, певцом Иосифом Кобзоном, гимнасткой Ольгой Корбут, многими другими знаменитостями. Затвор фотоаппарата Нурмухамада Имамова методично и беспристрастно щелкал день за днем, фиксируя на пленке рост и становление нашего города.

Вглядываемся вместе со школьниками в старые снимки. Вот строится микрорайон «А» на правобережье нынешней столицы. Он еще не заселен, а вот в родильном доме малыши 1960-го года рождения...

Ответственный момент

Наконец, наступает один из самых ответственных моментов нашего проекта. Ребята идут в электронный читальный зал, чтобы узнать, как работать с архивными документами в электронном формате, искать в каталогах необходимые фонды, описи и запрашивать нужные дела.

Специалисты демонстрируют школьникам процесс оцифровки и индексации архивных материалов и предлагают самим попробовать сканировать архивные странички.

– Документы в бумажном виде читателям мы больше не выдаем, уж в слишком ветхом они состоянии, могут рассыпаться в руках, – поясняет Сауле Бекетаева, – теперь все только в «цифре» на компьютере.

Естественно, в первую очередь ребят интересует возможность получить сведения о живших в нашем городе близких людях, родственниках, а может быть, даже составить свою родословную.

Алгоритм поисков разъясняет научный сотрудник Айзат Бектурсын:

– Начать поиски родных сейчас возможно не выходя из своего дома. Достаточно отправить онлайн-заявку на сайт Государственного архива Нур-Султана. Пока она будет обрабатываться, исследователь знакомится со списком фондов, расположенным на том же сайте, описями особо ценных документов и справочно-поисковыми средствами архива.

Когда заявка будет обработана, сотрудники архива присылают на электронную почту заказчика уведомление о допуске в читальный зал или звонят ему по телефону.

– Просмотрев наши справочно-поисковые средства – «путеводители», вы выбираете нужный фонд, затем указываете его опись (к примеру, первую или вторую), а уже из описи – требуемые дела, – поясняет Айзат Бектурсын.

После этого человек отправляет в архив заказ на выдачу документов. Исследователь может бесплатно ознакомиться с документами в электронном читальном зале, ну а если уж у него совсем нет времени, заказать сканы необходимых документов, которые работники архива отправят ему на электронную почту.

– В поисках информации о своей родословной следует знать фамилию, имя, отчество человека, год и место его рождения. Если они неизвестны, то хотя бы примерные сведения, – продолжает рассказ Айзат Бектурсын. – По возможности нужно предоставить в архив все имеющиеся документы (если таковые имеются), в каком месте работал и учился разыскиваемый человек, что значительно облегчит поиск информации.

По ее словам, столичным архивом ведется активная работа по оцифровке документов. В рамках программной статьи Первого Президента страны «Семь граней Великой степи», где говорится о «необходимости не только кропотливо собирать архивные данные, но и активно конвертировать их в цифровой формат», на сегодня переведено в цифровой формат 34 тыс. единиц хранения, содержащих более двух миллионов листов. С каждым днем старинные документы становятся доступнее для всех заинтересованных экспертов и широкой общественности.

Конечно, на этом совместный проект «Казахстанской правды», столичного архива и школьников не заканчивается. Ребята говорят, что за годы независимости набралось много примеров, достойных занесения в новую Золотую книгу славы нашей столицы. Они собираются начать ее создание, пользуясь архивными материалами и помощью журналистов «Казахстанской правды».