Золото впервые в истории превысило $2 400 за унцию

Котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex подскочили на 1,7% - до $2 413,9 за унцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

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В сообщении говорится, что с начала года драгметалл прибавил в цене более 14%.

В Казахстане в последнее время стоимость металла упорно идет вверх, ниже 30 тыс тенге она не опускалась с 5 марта.

По мнению аналитиков, на рекордных уровнях в последнее время держатся биржевые цены на металл, чему способствует и высокий спрос со стороны мировых центробанков.

В частности, активно наращивает свои запасы китайский ЦБ.