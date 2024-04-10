Золото рекордно подорожало в Казахстане

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По данным Первого кредитного бюро, официальная стоимость 1 грамма на сегодня составляет 33 911,46 тг. Это на 405,86 тг и 1,2% больше, чем было днем ранее. Нынешний показатель – формально самый высокий за весь период, охваченный доступной статистикой Нацбанка РК, с июня 2017 года.

О рекордах на длительных промежутках времени, правда, можно говорить лишь условно – ведь и сам тенге за годы обесценивается.

Однако в последнее время стоимость металла упорно идет вверх, ниже 30 тыс. тг она не опускалась с 5 марта.

«С середины февраля, когда наметился довольно уверенный тренд на рост, показатель вырос более чем на 5 тыс. тг, или 18%. По сравнению с началом года цена 1 грамма прибавила 12%», – говорится в сообщении.

Эксперты добавили, что на рекордных уровнях в последнее время держатся биржевые цены на металл, чему способствует и высокий спрос со стороны мировых центробанков. В частности, активно наращивает свои запасы китайский ЦБ.