"Зря поверили акиму" – газовый скандал разгорается в Нур-Султане
В Нур-Султане разгорается газовый скандал. Жители 150 домов юго-восточного жилого массива жалуются на акима, утверждая, что он обещал провести здесь "голубое топливо" до конца лета. Услышав эти обещания, многие избавились от угольных печей и даже установили газовые котлы. Однако в ближайший год они, похоже, не пригодятся, а подключиться к городской теплотрассе многим не по карману, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Первый канал "Евразия".
"Многие жильцы не могут провести центральное отопление. А газификацию обещают в проект включить, но подключить нас обещают в январе. А что нам делать? Уголь закупать? К газовому готовиться? К центральному отоплению готовиться? Я не знаю", - возмущена жительница юго-восточного жилого массива Жамал Калиева.
Чиновники отреагировали. Сообщили, что газифицировать район начнут не раньше октября. Проект придётся разрабатывать с нуля. Газ к домам придёт, в лучшем случае, в январе.
"Обещаю, что проект будет готов через месяц-полтора вместе с экспертизой. После этого мы зайдём на уточнение бюджета, попросим деньги. В октябре-ноябре начнутся строительно-монтажные работы", - заверил руководитель управления топливно-энергетического комплекса и хозяйства города Толеген Кушушев.