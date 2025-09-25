Она была советником Президента - спецпредставителем Президента по международному экологическому сотрудничеству

Фото: primeminister.kz

Распоряжением Главы государства Сулейменова Зульфия Булатовна освобождена от должности советника Президента – Специального представителя Президента Республики Казахстан по международному экологическому сотрудничеству, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Зульфия Сулейменова родилась в 1990 году в городе Актобе.

В 2012 году окончила Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева по специальности «международные отношения», в 2014 году ей присуждена степень магистра международных отношений ЕНУ, в 2016 году – степень PhD доктора Национального института политических исследований (Япония).

В 2013-2014 годы работала экспертом в Коалиции за зеленую экономику (Казахстан).

В 2014-2015 годы являлась научным сотрудником в отделе внешней политики и международной безопасности Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК (КИСИ).

В 2015-2018 годы работала консультантом в секции по политике окружающей среды и развитию дивизиона окружающей среды и развития ЭСКАТО ООН (Таиланд).

В 2018-2019 годы работала международным консультантом в Программе развития ООН в Туркменистане, национальным консультантом в Программе развития ООН в Казахстане, консультантом в секции по политике окружающей среды и развитию дивизиона окружающей среды и развития ЭСКАТО ООН (Таиланд).

В 2020-2021 годы занимала должность заместителя директора департамента климатической политики и зеленых технологий министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В 2021-2022 годы – депутат Мажилиса VII созыва, член комитета по международным делам, обороне и безопасности.

С марта 2022 по январь 2023 года – вице-министр экологии, геологии и природных ресурсов РК.

В январе 2023 года была назначена министром экологии и природных ресурсов РК, в апреле переназначена на эту должность.

1 сентября 2023 года освобождена от должности министра экологии и природных ресурсов.

В сентябре 2023 года заняла пост советника Президента – специального представителя Президента РК по международному экологическому сотрудничеству.