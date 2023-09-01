Четырех министров Токаев освободил от должности
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Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении четырех министров от занимаемых должностей, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Так, указами главы государства:
Карабаев Марат Каримжанович освобожден от должности министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
Кыдырали Дархан Куандыкулы освобожден от должности министра информации и общественного развития Республики Казахстан;
Оралов Асхат Раздыкович освобожден от должности министра культуры и спорта Республики Казахстан;
Сулейменова Зульфия Булатовна освобождена от должности министра экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.